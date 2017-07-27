YEREL HABERLER / HAKKARİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Hakkari'de 'İl Koordinasyon Kurulu' toplantısı

Hakkari'de 'İl Koordinasyon Kurulu' toplantısı



(Fotoğraflı)



Feyzullah Taş

HAKKARİ (İHA) - Hakkâri Vali Vekili Bekir Abacı başkanlığında 'İl Koordinasyon Kurulu' toplantısı yapıldı.

Valilik konferans salonunda Vali Vekili Bekir Abacı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, devam eden yatırımlarla yapılması planlanan hizmetler ele alındı. Toplantıda konuşan Vali Vekili Bekir Abacı, bu toplantıların yapılmasındaki maksadın il genelindeki yatırımlarla ilgili koordinasyonu gerektiren konuların görüşülmesi olduğunu ifade etti. Abacı, "İlimiz 2017 yılı 3. Dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yatırım programında, proje bedellerinin toplamı 6.263.196.123 TL olan 794 proje yer almıştır. Bu projelerin önceki yıllar harcamaları toplamı 693.264.883 TL olup, yıl ödenekleri toplamı 795.865.206 TL olarak hesaplanmıştır. 2017 Yılı 2. dönem sonu itibariyle bu projelere 204.308.813 TL harcanarak, yıl ödenekleri toplamına yüzde 26 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. Toplam 794 projeden 201'i bitirilirken, 128 projeye henüz başlanılamamıştır. 465 proje ise halen devam etmekte olup, biten projelere 77.461.326 TL harcanmıştır" şeklinde konuştu.

Vali Vekili Abacı, daha sonra toplantıya katılan yatırımcı kuruluşların bölge ve il müdürlerinden yaptıkları ve yapacakları hizmetlerle ilgili bilgi aldı.

Toplantıya, Hakkâri Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Kızılkaya ile yatırımcı kuruluşlarının bölge ve il müdürleri katıldı.

(FT-MSA-Y)



27.07.2017 13:57:38 TSI

NNNN

