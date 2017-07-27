Oda başkanlarından Bakan Yardımcısı Çiftci'ye ziyaret
(Fotoğraflı)
Atilla İdiz
VAN (İHA) - Van Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı M. Emin Tuğrul, Bakkallar ve Manavlar Odası Başkanı İsa Berge ve Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Muhittin Aydemir, Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci'yi ziyaret etti.
Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci'yi ziyaret eden Van Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı M. Emin Tuğrul, Bakkallar ve Manavlar Odası Başkanı İsa Berge ve Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Muhittin Aydemir, kentteki esnafın sorunlarını dile getirdiler. Ziyaretleri sırasında kentteki esnafın ekonomik olarak çok sıkıntılı günler geçirdiğini aktaran oda başkanları, "Ziyaretimiz sırasında SRC sınavlarının Van'da yapılacak olmasının esnaf ve sanatkarlarımızın işini kolaylaştırdığını belirterek, Van'a sağladığı katkılardan dolayı kendilerine teşekkür ettik" dediler.
(ATL-MSA-Y)
27.07.2017 14:00:04 TSI
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