YEREL HABERLER / VAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Oda başkanlarından Bakan Yardımcısı Çiftci'ye ziyaret

Oda başkanlarından Bakan Yardımcısı Çiftci'ye ziyaret



(Fotoğraflı)



Atilla İdiz

VAN (İHA) - Van Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı M. Emin Tuğrul, Bakkallar ve Manavlar Odası Başkanı İsa Berge ve Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Muhittin Aydemir, Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci'yi ziyaret etti.

Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci'yi ziyaret eden Van Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı M. Emin Tuğrul, Bakkallar ve Manavlar Odası Başkanı İsa Berge ve Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Muhittin Aydemir, kentteki esnafın sorunlarını dile getirdiler. Ziyaretleri sırasında kentteki esnafın ekonomik olarak çok sıkıntılı günler geçirdiğini aktaran oda başkanları, "Ziyaretimiz sırasında SRC sınavlarının Van'da yapılacak olmasının esnaf ve sanatkarlarımızın işini kolaylaştırdığını belirterek, Van'a sağladığı katkılardan dolayı kendilerine teşekkür ettik" dediler.

(ATL-MSA-Y)



27.07.2017 14:00:04 TSI

NNNN

