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Engelli aracı vatandaşın hizmetinde



(Fotoğraflı)



Uğur Konuk

KOCAELİ (İHA) - Engelli vatandaşların engellerini aşmaları konusunda yanlarında olan Gebze Belediyesi, engelli nakil aracı ile engelli vatandaşlar için geziler düzenliyor.

Sosyal Belediyeciliği ilke edinen Gebze Belediyesi, engelli vatandaşlara yönelik faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Engelli vatandaşların engellerini aşmaları konusunda her konuda yanlarında olan Gebze Belediyesi "engelli nakil aracı" ile engelli vatandaşlar için geziler düzenliyor. Engelli vatandaşların hastane ve kamu dairelerine ulaşımlarını sağlayan Gebze Belediyesi ayrıca, yaz aylarında hafta sonları engelli vatandaşlar için sahil turu düzenliyor.

Evlerinde çıkmakta zorluk yaşayan engelli vatandaşların toplumdan uzak kalmamaları, sosyal hayata katılımlarının sağlanabilmesi için düzenlenen gezilerde; engelli vatandaşlar refakatçileri ile birlikte evlerinden alınıyor belediye personeli eşliğinde Eskihisar Sahilinde gezi gerçekleştiriliyor, belediyenin sosyal tesislerinden faydalanmaları sağlanıyor. Hizmetten oldukça memnun olan vatandaşlar, bu tür sosyal sorumluluk projelerine verdiği desteklerden ve bu imkanları engelli vatandaşlarla buluşturduğu için Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker'e teşekkür etti.

(UK-AY)



27.07.2017 14:03:03 TSI

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