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Batı Karadeniz bölgesinde vekil sayısı artan tek il Karabük oldu

- Karabük'ün milletvekili sayısı 3'e yükseldi



(Fotoğraflı)



Yasin Erdem

KARABÜK (İHA) - Yüksek Seçim Kurulu (YSK), milletvekili sayısının 600'e çıkarılması nedeniyle 2016 nüfus bilgilerine göre, illerin çıkaracağı milletvekili sayılarını ve seçim çevrelerini yeniden belirledi. Buna göre Batı Karadeniz Bölgesinde yer alan iller arasında bir tek Karabük'ün vekil sayısı artarak 2 olan milletvekili sayısı 3'e yükseldi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararda, Anayasa'da değişiklik yapılmasına dair Kanun ile 550 olan milletvekili sayısının 600 olarak değiştirildiği, bu değişikliğin, birlikte yapılacak ilk TBMM ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin takvimin başladığı tarihte yürürlüğe girmesine yönelik düzenleme yapıldığı hatırlatıldı.

Kararda, Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 5. maddesinde, seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısının YSK tarafından genel nüfus sayımı sonuçlarının açıklanmasından itibaren, en geç 6 ay içinde tespit edilerek ilanının öngörüldüğü belirtildi.

TÜİK tarafından 31 Aralık 2016 tarihli veriler esas alınarak ilan edilen 2016 yılı nüfus bilgilerinin YSK'ya gönderildiği, bu nüfus sayımı sonuçlarına göre, seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısının tespit edildiği kaydedildi.

Kararda, yapılan tespit sonunda, çıkaracağı milletvekili sayısı 18'e kadar olan illerin bir, çıkaracağı milletvekili sayısı 19'dan 35'e kadar olan illerin iki, 36 ve daha fazla olan illerin üç seçim çevresine bölündüğü ifade edildi.

Batı Karadeniz'de vekil sayısı artan tek il

Öte yandan Batı Karadeniz illeri arasında yer alan Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Kastamonu ve Sinop illeri mevcut milletvekili sayıları aynı kalırken, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 31 Aralık 2016 tarihi itibariyle nüfusu 242 bin 347'ye çıkan Karabük'te milletvekili sayısı 2'den 3'e yükseldi. Böylelikle Batı Karadeniz illeri arasında Karabük vekil sayısı artan tek il oldu.

En son 2007 seçimlerinde TBMM'de 3 milletvekili ile temsil edilen Karabük son olarak 2011 ve 2015 seçimlerinde ise 2 milletvekili le temsil ediliyordu.

(YE-YE-Y)



27.07.2017 14:10:28 TSI

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