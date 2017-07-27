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Büyükşehir'in şehiriçi ulaşım filosu büyüyor

27 Temmuz 2017 Perşembe, 14:13
Büyükşehir'in şehiriçi ulaşım filosu büyüyor
Büyükşehir'in şehiriçi ulaşım filosu büyüyor
- BTT yılda 6 milyon yolcu taşıyor

(Fotoğraflı)

Hüseyin Tokmak
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin 2015 yılı itibarı ile başlatmış olduğu toplu taşımada yenileme ve dönüşüm çalışmaları kapsamında klimalı, engelli uyumlu, güvenlik kameralı ve validatörlü 21 adet yeni toplu taşıma aracı hizmete alındı.
Hizmete alım töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, yılda 5 milyon 600 bin yolcunun şehir içi ulaşımdan faydalandığını söyledi. Başkan Uğur, "Biz hem karadan hem de denizden olsun denetleyici ve düzenleyici olalım istiyoruz. Tekelleşmeye meydan vermeyelim ve makul fiyatlar olsun istiyoruz. Biz araç koymasak fiyatlar uçup gidiyor ve kimse saatlere riayet etmiyor. Vatandaşımız rahat etsin istiyoruz" dedi.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin 2015 yılı itibarı ile başlatmış olduğu toplu taşımada yenileme ve dönüşüm çalışmaları kapsamında klimalı, engelli uyumlu, güvenlik kameralı ve validatörlü 21 adet yeni toplu taşıma aracı hizmete alındı. Büyükşehir Belediyesi Fen Depo'da düzenlenen hizmete alım törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, AK Parti İl Başkanı Hasan Demiraslan, ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, daire başkanları, vatandaşlar ve belediye personeli katıldı.
"Avrupa ülkelerinin tercih ettiği araçlar alındı"
Hizmete alım töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, yılda 5 milyon 600 bin yolcunun şehiriçi ulaşımdan faydalandığını söyledi. Balıkesir'in Büyükşehir olmasından sonra toplu taşımada araçları yenileyerek 20 ilçede hizmet vermeye başlandığını ifade eden Başkan Uğur, "Hizmete soktuğumuz Balkart şuanda 850 araçta geçiyor. Balkart'ta vatandaşımız, Savaştepe'de de, Bandırma'da da, Gönen'de de yolculuk yapabiliyor. Bugün yeni araçlarımızda hizmete giriyor. Şuanda belediyenin öz malı olarak 261 aracımız var. 850 araçta hepsi sisteme dahil. Bu araçların hepsi klimalı, vadilatörlü, kameralı, engellilere uyumlu araçlar. Şuanda 21 aracımızı Temsa marka hizmete alıyoruz. Bu araçların 4'ü Edremit, 4 tanesi Havran, 2 tanesi Gönen, Susurluk, Sındırgı, merkez ve 3 Ayvalık'ta hizmet verecek. İlçeler arası çalışacak olan aracımız 54 yolcu kapasiteli. Bütün Avrupa ülkelerinde de şuanda belediyelerin tercih ettiği araç. Fransa'da da fazlaca kullanılıyor" diye konuştu.
"Yılda 6 milyon yolcu taşınıyor"
BTT'ye bağlı 850 aracın yılda 6 milyona yakın yolcu taşıdığını söyleyen Başkan Uğur sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ayda 5 milyon yolcu taşıyoruz. 65 yaş üstü vatandaşlarımızda istiyoruz ki balkart bulunsun. Biz kaç kişi araçlarımızı kullandı. Zaman zaman vatandaşımız benim nüfus cüzdanım 65 yaş üstü ücretsiz bineceğim diyor. Tamam haklısında; benimde sistemde görmem lazım. Kaç engelli binmiş, kaç öğrenci binmiş, kaç 65 yaş üstü binmiş. Bu kartı bir al Balıkesir'in her yerinde geçiyor. Yılda 7 milyon 65 yaş üstü vatandaşa araçlarımız hizmet veriyor. Ulaşım Dairemiz yalnız toplu ulaşımı karada yapmıyor, deniz dede ulaşım sağlıyoruz. Erdek'ten saraylara, Saraylar'dan Tekirdağ'a gemide çalıştırıyoruz. Tır yolcu, taksi dolmuş hepsini taşıyor. Ulaşımda belediyenin para kazanıp kar elde etme amacı yok. Biz denetleyici ve düzenleyici olarak hizmet ediyoruz. Dursunbey'e buradan araç koyduk. Neden? Buradaki otobüsler klimalı ve vadilatörlü değil. Araçlar eski. Ne oluyor oradaki firmalarda araçlarını yeniliyorlar. Önemli olan vatandaşa hizmet edip hayat standardını yükseltmek. Biz hem karadan hem de denizden olsun denetleyici ve düzenleyici olalım istiyoruz. Tekelleşmeye meydan vermeyelim ve makul fiyatlar olsun istiyoruz. Biz araç koymasak fiyatlar uçup gidiyor ve kimse saatlere riayet etmiyor ".
"Altınoluk-Ayvalık arası deniz taksi hizmeti başlayacak"
Konuşmasında müjde de veren Başkan Uğur, Altınoluk ve Ayvalık arasında deniz taksi uygulaması başlatacaklarını açıkladı. Uğur, "Önümüzdeki hafta Altınoluk-Ayvalık arası 35 yolcu kapasiteli deniz taksimizi de hizmete sokacağız. Yeni yaptığımız Cunda Köprüsü altından bu deniz taksiler geçeceği için Altınoluk- Ayvalık arası en az 40 dakika da kısalacak. Buda 6.5 metre yüksekliğindeki motor yatlar oradan geçecek" şeklinde konuştu.
Başkan Uğur'un konuşmaları ardından hizmete girecek 21 adet Temsa otobüs için kurdele kesim töreni düzenlendi. Tören sonrası Başkan Uğur ve davetliler yeni hizmete giren otobüsler ile şehir turu attılar.
(HT

27.07.2017 14:15:37 TSI
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