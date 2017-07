YEREL HABERLER / MUĞLA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Milas'ın eğitim sorununa köklü çözüm

- Milas'ta eğitim kampüsünde çalışmalar hızla devam ediyor



Çağrı Purma

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Milas ilçesinde okul sorununa köklü çözüm için başlatılan proje kapsamında Eğitim Kampüsü'nde çalışmalar hızla devam ediyor.



Milas'ta eğitim kampüsü olarak adlandırılan alanda devam eden inşaat çalışmalarında açıklamalarda bulunan Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, kampüsün bütünüyle faaliyete geçtiğinde, ilçede okul sorunu diye bir şeyin kalmayacağını ve her yıl artan nüfus yoğunluğu da hesaba katıldığında gelecek 30-40 yıldaki ihtiyacının karşılanacağını söyledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Bal; "Şu anda orada bir 24 derslik bir de 16 derslik okul inşaatı devam ediyor. Tamamlandığında 24 derslik okula Kız Meslek Lisesi geçecek. Zaten bu okulun ihalesi yapıldı ve gelecek yıl Haziran ayında tamamlanacak. 16 derslik okula da Endüstri Meslek Lisesi'nin bir bölümü geçecek. Buna uygun atölyeler de bu projenin içerisinde yer alıyor. Bu projenin de önümüzdeki yılın sonuna doğru bitirilmesi planlanıyor.

Bu eğitim kampüsü için 33 milyon lira ödenek çıktı. Bu ödeneğin içinde de yine 24 derslik bir başka okul, 6 adet atölye ve 200 öğrenci kapasiteli bir öğrenci yurdu yapılacak.

Yapılacak üçüncü okula ise büyük bir olasılıkla Fen Lisesi geçecek. Çünkü planlamalar bu doğrultuda. Farklı ve acil bir gelişme olmadığı sürece bu planlama hayata geçirilecek. Çünkü Semiha Altunkan'ın bulunduğu bölgede bizim her yıl % 21'lik, Cumhuriyet'te ise % 19'luk bir artışımız söz konusu. Bu nedenle şu andaki Fen Lisesi'nin bulunduğu okulu bir ortaokul yaparsak en azından o bölgenin ilk ve ortaokul sorunu kökten çözülmüş olur. Problemli bölge olarak bir tek Cumhuriyet kalır. O bölgeye de bu arada bir ilkokul yapabilirsek, oradaki sorunu da uzun yıllar çözmüş oluruz.

Bu durumda yeni yapılan eğitim kampüsü alanına mevcut yapılacak olanların yanı sıra bir lise daha yapabilirsek inanın Milas'ın gelecek 30-40 yıllık okul problemi ortadan kalkmış olur" diyerek, ilçe merkezinde yaşanan yoğunluğun sona ereceğini belirtti.

Eski tekel binası için 5 milyon lira ödenek

Geçmiş yıllarda kapatılan ve mevcut Kız Meslek Lisesi'ne tahsis edilen ancak binanın sağlam olmadığı gerekçesiyle hakkında yıkım kararı bulunan eski Tekel binası için de 5 milyon lira ödenek talep edildiğini ve bu talebin de olumlu karşılandığını belirten Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal; "Şu an o bina için iki farklı görüş var. Birincisi tamamen yıkılı yeniden inşa edilmesi, diğeri ise mevcut binanın tadilat yapılarak hizmete açılması. Şahsen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bizler binanın yıkılarak yeniden yapılması taraftarıyız ancak bakanlık yetkililerinin de incelemeleri sürüyor. O binayı da bir eğitim kurumuna dönüştürebilirsek, ilçede önemli bir sorun olarak görülen bina sorunu tamamen ortadan kalkmış olur" dedi.

Milas'ta ilk kez 'Sıbyan Mektebi' açılacak

İlçe merkezindeki okullarda bugüne kadar hizmet veren anaokullarının bazılarının kapatılarak en yakındaki diğer okullara kaydırılacağını söyleyen Bal; "Örneğin Gümüşlük'teki anaokulu 4 sınıf olacak ve sabah-akşam 8 tane olarak devam edecek. Dr. Mete Ersoy'daki 4 ana sınıfını da kapatıyoruz ve oradaki öğrenciler Havva Ersoy'a gidecek. Bu arada Şehit Murat İnci'de 7 tane ana sınıfı açılacak. Bunun iki tanesi İlçe Müftülüğü ile işbirliği içerisinde, dini eğitiminde verileceği, 'Sıbyan Mektebi' dediğimiz sınıflar olacak.

Bu çalışmada öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan protokol kapsamında müftülükten gelecek. İsteyen veli çocuğunu oraya verir, isteyen normal okula gönderir. Tercih tamamen vatandaşa aittir.

Milas'ta ilk kez özel bireylerimiz için de sınıflar açılacak. Bugüne kadar 2-3 metrelik odalarda, merdiven altları dediğimiz kötü şartlarda eğitim görmelerini açıkça içimize sindiremiyoruz. Dolayısıyla bu çocuklarımızın da daha düzgün şartlarda eğitim görmeleri için Şehit Murat İnci'de sınıflar açılacak" dedi.

