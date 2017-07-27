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TÜGVA Eskişehir Şubesi, Vali Çakacak'ı ziyaret etti



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Eskişehir Şube Başkanı Fatih Sert ve yönetim kurulu üyeleri, Vali Özdemir Çakacak'ı makamında ziyaret ederek, "Hayırlı olsun" dileklerinde bulundu.

Geleceğin emanet edileceği gençlerin iyi bir eğitim almalarına devlet olarak büyük önem verdiklerini aktaran Vali Çakacak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İyi dilek niyetlerini sunan Başkan Sert ve arkadaşlarına teşekkür eden Vali Çakacak, "Daha güçlü bir Türkiye'yi geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimiz oluşturacaktır" dedi.

Bu kapsamda, gençlerin iyi bir eğitim alarak geçmişten gelen kültür zenginliklerimize sahip çıkmasını dileyen Vali Çakacak, gençlerin sık sık bir araya gelerek neler yapılabilir konusunda istişarelerde bulunmasını istedi. Bu konuda TÜGVA'nın önemli bir kuruluş olduğuna değinen Vali Çakacak, birlik ve beraberliğimizi bozmaya çalışanların bunu hiçbir zaman başaramayacağını söyledi. TÜGVA tarafından Eskişehir'de yapılan çalışmaları anlatan Başkan Sert de, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin büyük bir devlet olduğunu belirterek, gençler için yapılan her önemli işin yarınlara faydası olacağını belirtti. Sözlerinin sonunda Başkan Sert, Vali Çakacak'a yeni görevinde başarılar diledi.

(MSY-AS-Y)



27.07.2017 14:23:31 TSI

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