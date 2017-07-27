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Manisa'da ilk defa örgün eğitim ile birlikte hafızlık eğitimi imkanı

27 Temmuz 2017 Perşembe, 14:26
Manisa'da ilk defa örgün eğitim ile birlikte hafızlık eğitimi imkanı
Manisa'da ilk defa örgün eğitim ile birlikte hafızlık eğitimi imkanı
- Hain Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sonrası kapatılarak, Milli Eğitim Bakanlığına devredilen Özel Şehzade Mehmet Kolejinin binasında açılan ve 15 Temmuz şehidinin isminin verildiği Şehit Fatih Kalu İmam Hatip Ortaokulu'na kayıt yaptıran kız öğrenciler, örgün eğitimle birlikte hafızlık eğitimi de alabilecek.
- Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı ve Manisa İmam Hatip Okulları Platformu Başkanı Bilal Demir:
- "Vatandaşımızın alın teriyle kazandıklarından yaptıkları yardımlarla yapılan bu okullar yine çocuklarımızın eğitimi için kullanılıyor"

(Fotoğraflı)

Önder Aydın
MANİSA (İHA) - Türkiye'de sayılı, Manisa'da ise ilk defa bu yıl açılan Şehit Fatih Kalu İmam Hatip Ortaokulu'nda, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında 5. sınıfta okuyacak kız öğrencilere, örgün eğitimle birlikte hafızlık eğitimi imkanı sağlanıyor. 60 kontenjanı bulunan okuldan mezun olan öğrenciler ortaokul diplomasının yanında hafızlık diplomasına da sahip olacak.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sonrası kapatılarak, Milli Eğitim Bakanlığına devredilen okullardan Özel Şehzade Mehmet Kolejinin binasında açılan ve 15 Temmuz şehidinin isminin verildiği Şehit Fatih Kalu İmam Hatip Ortaokulu'na müracaatı kabul edilen kız öğrenciler, örgün eğitimle birlikte hafızlık eğitimi de alabilecek. Türkiye'nin sayılı birkaç kentinde bulunan bu eğitim-öğretim imkanı hakkında bilgi veren Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı ve Manisa İmam Hatip Okulları Platformu Başkanı Bilal Demir, "Manisa'da ilk defa örgün eğitimle birlikte hafızlık eğitimi verecek olan Şehit Fatih Kalu İmam Hatip Ortaokulumuz 2017-2018 eğitim-öğretim yılının müracaatlarını almaya başladı. Bu yıl sadece 5. sınıf kız öğrencilerimizin müracaat edip okuyabileceği ortaokulda öğrencilerimiz sosyal ve fen bilimlerinin yanı sıra hafızlık eğitimlerini de birlikte sürdürebilecek. Kaliteli bir eğitimin yanında fiziki şartları ve eğitim ortamının çok güzel olduğu bir okul. Müracaatlar 5 Eylül 2017 tarihinde sona erecek. Okula başvuruların fazla olması halinde yine Eylül ayının ilk haftası bir sınav yapılacak ve puan üstünlüğüne göre öğrenci alınacak" dedi.
Bu imkanı sağlayan başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere tüm kurumlara teşekkürlerini sunan Demir, "Okulumuzun adını, darbe girişimi sırasında asker üniforması giymiş hainlerin helikopterden açtığı ateşle şehit düşen 20 yaşındaki Fatih Kalu'nun ismini verdik. Gencecik yaşında şehitlik mertebesine ulaşan kardeşimizin ismini her daim yaşatmak istedik. Vatandaşımızın alın teriyle kazandıklarından yaptıkları yardımlarla yapılan bu okullar yine çocuklarımızın eğitimi için kullanılıyor. Bu okulumuzda amacı doğrultusunda, ahlaklı, vatanını milletine sahip çıkan öğrencilerimiz yetişecek. Aynı zamanda Allah'ın kelamını öğrenecekler. Hafızlık, Kur'an-ı Kerim'in sadece kelimelerini değil aynı zamanda anlamını da zihninde tutabilen ve hafız olarak o Kur'an-ı Kerim'in kaybolmasına karşı kelimelerini koruduğu gibi yaşantısıyla da Kur'an-ı Kerim'in örnek ve önder hayatını kendi hayatına tatbik edebilen demektir. Bu düsturda yetişen öğrenciler Allah'ın izniyle gelecek nesillere de ışık olacaktır" diye konuştu.
(ÖND-Y)

27.07.2017 14:28:08 TSI
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