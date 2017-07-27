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Vali Yerlikaya Kore gazilerini ağırladı

27 Temmuz 2017 Perşembe, 14:31
Vali Yerlikaya Kore gazilerini ağırladı
Vali Yerlikaya Kore gazilerini ağırladı

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Lider Olgun
GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya Kore savaşının bitişinin 67. Yıl dönümü dolayısıyla Kore gazileriyle bir araya geldi.
27 Temmuz 1953 yılında sona eren Kore savaşının yıl dönümü münasebetiyle Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya Gaziantepli Kore Gazilerini kabul etti. Valilik toplantı salonunda gerçekleşen buluşmaya Gaziantep'te yaşayan Kore gazilerinin yanı sıra Kıbrıs gazileri de katıldı. Ölen bazı Gazileri çocukları temsil etti. Gazilerle tek tek tanışan Vali Yerlikaya, onların savaş anılarını dinledi. Vali Yerlikaya, Gazilerle sohbet ve anılarını dinlemek için böyle bir program dinlediklerini belirterek, "Sizlerle sohbet etmek ve savaş anılarınızı dinlemek için böyle bir program düzenledik. Geçen haftada Kıbrıs Gazileriyle bir araya geldik. Bugün ise Kore savaşının değerli Gazileriyle bir aradayız. Allah bütün gazilerimize sağlık şifa versin. Gazilerimiz genlerimize örnek olmaya devam ediyor" dedi.
(LO-SD-Y)

27.07.2017 14:32:05 TSI
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