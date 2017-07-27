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Bingöl'de halk oyunları üstatları anıldı



(Fotoğraflı)



Yılmaz Atar

BİNGÖL (İHA)  Bingöl'de halk oyunlarına emek vermiş üstatlar düzenlenen geceyle anıldı.

Bingöl Kartalları Gençlik Spor Kulübü tarafından halk oyunlarına emek vermiş üstatlar, düzenlenen 'Üstatları anma ve vefa gecesi' programıyla anıldı. Bingöl Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenen programa kurum müdürleri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Halk oyunlarının önemine değinen Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Erdal Arıkan, "Köklü ve derin bir geçmişe sahip olan adetlerimizin yayılıp, yaşatılması ve geliştirilmesi için yapmamız gereken en önemli şey, gençlerimizin ve çocuklarımızın serbest zamanlarında bu tür etkinlikler ile vakit geçirmesidir. Bu tür çalışmaları kalıcı hale getirmemiz ve sahip çıkmamız gerekiyor. Folklor etkinliklerini ve anma gecelerini uzun vadeli, kalıcı şekilde ileri taşımalıyız. Bu yıl yapılan etkinliğin ileriki yıllarda da yapılması için elimizden geleni sonuna kadar yapacağız" dedi.

Yapılan konuşmanın ardından Bingöl Kartalları Gençlik Spor Kulübü sahne alarak, halk oyunu gösterisi sergiledi. Program halk oyunlarına emek vermiş emektarlara plaket verilmesi ve hayatını kaybeden üstatların anılmasıyla sona erdi.

(YA-CK-Y)



27.07.2017 14:40:54 TSI

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