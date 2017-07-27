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Kayseri Şeker'den 36 milyon sulama avansı

27 Temmuz 2017 Perşembe, 14:45
Kayseri Şeker'den 36 milyon sulama avansı
Kayseri Şeker'den 36 milyon sulama avansı

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Kayseri Şeker tarafından 27 Temmuz tarihinde pancar çiftçilerine 16 TL/ton sulama avansı ödemesi yaptı. Sulama avansının toplam bedelinin de 36 Milyon 194 bin TL olduğu açıklandı.
Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay; Kayseri Şeker ile Sivas, Kayseri ,Yozgat ve Nevşehir illerinde sözleşmeli pancar ekimi yapan 9 bin 818 çiftçiye, pancar tohumları toprakla buluştuktan fabrikaya teslim edilinceye kadar geçen süre içerisinde, gübre avansı, Tohum Avansı, Çapa Avansı, Sulama Avansı, Ramazan Bayramı avansı, Kurban Bayramı Avansı, Söküm Avansı, Mazot avansı, Ekim ve ilaç avansı adı altında düzenli ve gününde yapılan ödemeler sayesinde bölgede pancar tarımına ilginin her geçen gün arttığını ve Kampanya süresince Pancar çiftçisine Kayseri Şeker tarafından verilen avanslar toplamı 185 Milyon TL olduğunu belirtti.
Kayseri Şeker sulama avansı dağıtımları esnasında 12 Bölgede ve anlaşma yapılan banka şubelerinde; Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Avni Hokkaömeroğlu, Harun Halıcı, Hurşit Dede, Halis Lektemur, Denetim Kurulu Üyelerinden Mehmet Güntay, Menderes Baran, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Atilla Yalçın, Yönetim Kurulu Üyelerinden Abdulkadir Güneş, İsmail Avşar Mustafa Demir, Nizamettin Çatak, Abdullah Borazan ve Genel Müdür yardımcısı Osman Canıtez ile Bölge Müdürleri de hazır bulundular.
(AÖ-Y)

27.07.2017 14:47:34 TSI
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