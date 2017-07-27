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FETÖ'den 3 tutuklama

27 Temmuz 2017 Perşembe, 14:49
FETÖ'den 3 tutuklama

Enderhan Öz
KIRŞEHİR (İHA) - FETÖ Terör Örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Kırşehir'de örgüt üyeleri ve örgütle bağlantıları olduğu iddia edilen şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 kişi Emniyet Müdürlüğünde yapılan incelemelerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adli mercilere sevk edildi.
Görevlerinden 15 Temmuz darbe kalkışması sonrası ihraç edilen eski Emniyet Müdür Yardımcısı E.A., emekli imam M.A., ve işçi M.M.Ö., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
(EÖ-AÖ-Y)

27.07.2017 14:50:12 TSI
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