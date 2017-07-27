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Eğitim-Bir-Sen masaya alternatifli tekliflerle oturacak



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MANİSA (İHA) - Eğitim-Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner, ağustos ayında yapılacak olan 4. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri hakkında yaptığı açıklamada kümülatif olarak maaşlara en düşüğü yıllık yüzde 16,60, iki yıllık yüzde 38,52 oranında zam yapılmasını içeren üç alternatifli teklifle toplu sözleşme masasında olacaklarını söyledi.

2018 ve 2019 yıllarını kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşmesi'ne ilişkin tekliflerini alternatifli hazırladıklarını kaydeden Öner, "Birinci alternatif: Aylık, Taban Aylık ve Yan Ödeme katsayılarına 2018 yılı için, birinci altı ayda yüzde 10, ikinci altı ayda yüzde 6 zam; 2019 yılı için, birinci altı ayda yüzde 10, ikinci altı ayda yüzde 8 zam. İkinci alternatif: 2018 yılı için, 1 Ocak 2018'den geçerli olmak üzere taban aylığa 75 TL net zam; aylık, taban aylık ve yan ödeme katsayılarına birinci altı ayda yüzde 7, ikinci altı ayda yüzde 7 zam; 2019 yılı için, 1 Ocak 2019'dan geçerli olmak üzere taban aylığa 75 TL net zam; aylık, taban aylık ve yan ödeme katsayılarına birinci altı ayda yüzde 7, ikinci altı ayda yüzde 7 zam. Üçüncü alternatif: 2018 yılı için, 1 Ocak 2018'den geçerli olmak üzere ek ödeme oranlarına 15 puan ilave zam ve birinci altı ayda yüzde 6, ikinci altı ayda yüzde 6 zam; 2019 yılı için birinci altı ayda yüzde 10, ikinci altı ayda yüzde 8 zam şeklinde üç teklifimiz var" dedi.



"Tekliflerimizde ısrarcı olacağız"

Toplu sözleşmenin ana unsurunun rakamlar değil, kamu hizmeti sunan insanlar olduğu yaklaşımıyla hareket ettiklerini vurgulayan Öner, "Türkiye'nin en büyük emek hareketi ve eğitim hizmet kolunda toplu sözleşme masasının yetkilisi Eğitim-Bir-Sen olarak, kamu görevlilerinin beklentilerini karşılayacak, 'Büyük Türkiye' söylemiyle uyumlu olacak tekliflerle masada olacağız. Bu yönüyle, toplu sözleşme masasına maliyet, külfet ya da bütçe yükü gibi kavramlar üzerinden anlam yüklenmesini reddettik. Toplu sözleşmeyi, hem süreç hem de sonuç noktasında adalet ve hakkaniyet kavramları üzerinden temellendirdik." şeklinde konuştu.

Toplu sözleşme sürecinin adil bir düzenin inşa edilmesine vesile olmasını dileyen Öner, bu çerçevede, dört işleme ve hesap makinesine ayarlı değil, adil işlere, izan ve insaf akidesine dayalı bir toplu sözleşme süreci hedeflediklerini vurgulayarak Milli Eğitim Bakanlığı çalışanlarına ilişkin 68 teklifle masaya oturacaklarını belirtti.

(SC-Y)



27.07.2017 15:19:53 TSI

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