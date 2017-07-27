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Girişimci adayları sertifikalarını aldı



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KIRKLARELİ (İHA) - Trakya Kalkınma Ajansı, KOSGEB ve Ahmetbey Belediyesi işbirliğinde Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi kursunu başarıyla tamamlayan 30 kursiyere sertifikaları düzenlenen törenle verildi.

Törene Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Ahmetbey Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş, KOSGEB Kırklareli Hizmet Merkez Müdürü Mahmut Özkaya, kursiyerler ve basın mensupları katıldı. Sertifika töreni öncesi konuşma yapan Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Ajans olarak Ahmetbey'de girişimciliğin artırılması ve ekonomik gelişmenin sağlanması için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını vurguladı.

Şahin, "Ajans olarak bölgemizin birçok yerinde KOSGEB işbirliğinde bu eğitimleri verdik. Verilen bu eğitimlerle girişimci adayları kendi iş planlarını hazırlayabilmek için gerekli bilgileri teorik ve uygulamalı olarak aldılar. Bizler de bölgemizde girişimcilik kültürünün yaygınlaşması için her türlü desteği vermeye hazırız. KOSGEB ve Ahmetbey Belediyesi ile birlikte organize ettiğimiz 'Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi' sonunda sertifika almaya hak kazanan yeni girişimci adaylarını tebrik ediyorum. Bu vesile ile KOGGEB İl Müdürümüze ve Belediye Başkanımıza da ayrıca teşekkürlerimi iletmek isterim" dedi.

Tören kursiyerlere sertifikalarının verilmesiyle sona erdi.

Törenin ardından Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Belediye Başkanı ve KOSGEB İl Müdürü ile beraber Ahmetbey Helvacısı'na uğrayarak helva ustasından Ahmetbey Helvası hakkında bilgi aldı. Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş, Genel Sekreter Mahmut Şahin ve KOSGEB İl Müdürü'ne Ahmetbey Belde Evi'ni gezdirerek Belde Evi'nde yapılan çalışmalar hakkında kısaca bilgi verdi.

TRAKYAKA Genel Sekreteri Mahmut Şahin ve KOSGEB İl Müdürü'nün Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş'ı makamında ziyaret etmesiyle program sona erdi.

(HLD-MK-Y)



27.07.2017 15:28:24 TSI

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