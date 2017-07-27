Milas'ta kontrolden çıkan kamyonet takla attı; 3 yaralı
(Fotoğraflı)
Çağrı Purma
MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Milas ilçesinden Bodrum ilçesine hareket halinde bulunan bir kamyonet kendisiyle aynı güzergahta seyir halinde bulunan özel halk otobüsü ile çarpıştı. Kontrolden çıkan kamyonetin takla attığı kazada 3 kişi yaralandı.
Milas'tan Bodrum istikametine doğru seyir halinde bulunan Osman Aydın idaresindeki 07 MAA 65 plakalı kamyonet, kendisiyle aynı güzergahta bulunan Tunay Demir idaresindeki 48 BB 1015 plakalı özel halk otobüsü ile çarpışması sonucu Ekinanbarı Mahallesi kavşağı civarında kontrolden çıkarak takla attı.
Meydana gelen kazada kamyonet sürücüsü Osman Aydın, aynı araçta yolcu Ahmet Yılmaz ve özel halk otobüsünde yolcu olarak bulunan Can Ketenci yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla yakın sağlık kuruluşlarına sevk edilirken, güvenlik güçleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
(ÇP-MB-Y)
27.07.2017 15:37:02 TSI
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