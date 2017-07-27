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Suruç'ta yine aynı manzara

- Otomobil asfalt yolda suya gömüldü



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde sulama nedeniyle asfalt yolda biriken sudan geçmeye çalışan otomobil, suya gömüldü. Bir hafta önce de başka bir otomobil aynı yerde suya gömülmüştü.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Boztepe kırsal Mahallesi yolunda yaşandı. Sulama nedeniyle tarlalardan akıp yolda biriken sudan geçmeye çalışan sürücü, yolun ortasına geldiğinde otomobiliyle birlikte, çukura düştü.yaklaşık bir metre derinliğindeki çukurdan çıkamayan otomobil, traktör yardımıyla çekilerek çıkarıldı.

Bir hafta önce de aynı yede başka bir otomobil suya gömülmüştü.

(Şİ-LO-Y)



27.07.2017 15:41:10 TSI

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