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Aşırı sıcağa kavuklu önlem

27 Temmuz 2017 Perşembe, 15:43
Aşırı sıcağa kavuklu önlem
Aşırı sıcağa kavuklu önlem
- 71 yaşındaki tekne kaptanı, geliştirdiği yöntemle güneşten korunuyor

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Hanım Türk
ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Kemer ilçesinde yaşayan emekli tekne kaptanı Mehmet Yaman, tamamen pamuktan yapılmış bir plaj havlusunu özel biçimde sararak başına geçiriyor ve aşırı sıcaklarda bile güneşin altında saatlerce gezebiliyor. Yaman, havlunun baştan düşmemesi için geliştirdiği sarma yöntemini sır gibi saklıyor.
İçinde bulunduğumuz Temmuz ayında birçok kez mevsim normallerinin üzerine çıkan kavurucu sıcaklarda herkes gölgelere veya klimalı ortamlara kaçarken, 71 yaşındaki emekli tekne kaptanı Mehmet Yaman, başına kavuk gibi sardığı bir havlu sayesinde sıcaktan etkilenmeden gezebiliyor. Gezmeyi ve sporu çok sevdiğini belirten Mehmet Yaman, şapkanın çoğu kez yetersiz kaldığını belirterek, bir gün tesadüfen başına koyduğu havlunun serin tutma özelliğini keşfetmiş ancak uzun bir süre ve deneme yanılma süreci sonunda başından düşmeyecek şekilde sarma tekniğini geliştirmiş.
Havlunun artık başından hiç düşmediğini anlatan Mehmet Yaman, "Havlu kesinlikle tamamen pamuktan imal edilmiş olacak, içinde elyaf veya yapay bir madde bulunmayacak, havlu kesinlikle kuru olacak, içine su, buz gibi hiçbir madde konulmayacak, kafaya takıldıktan sonra mümkünse çıkarılmayacak" dedi.
Yaman, Osmanlı devrinde ordunun 50 dereceyi aşkın sıcaklıktaki çöllerde yaptığı savaşlarda askerlerin böyle korunduğunu ileri sürerek, kendisinin de başında bu havlu ile günlerce güneş altında durabileceğini iddia etti.
(SM-Y)

27.07.2017 15:45:49 TSI
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