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CHP'li Ağbaba kazalardaki artışı gündeme getirdi

27 Temmuz 2017 Perşembe, 15:47
CHP'li Ağbaba kazalardaki artışı gündeme getirdi
CHP'li Ağbaba kazalardaki artışı gündeme getirdi

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Malatya-Ankara Karayolu üzerindeki Elemendik mevkinin ölüm yoluna döndüğünü belirterek, "Bugüne kadar onlarca kazanın meydana geldiği bölgede önleyici tedbirler almak için daha kaç kişinin ölmesi gerekiyor" dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, en son önceki gün meydana gelen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği Elemendik mevkinde meydana gelen trafik kazalarını gündeme getirerek, "Aynı bölgede defalarca kaza meydana geliyor, insanlar hayatını kaybediyorsa yetkililerin önleyici tedbirler alması için ne yapmak gerekiyor, daha kaç kişinin ölmesi bekleniyor" diye sordu. Çayırköy, Duruldu, Kuşdoğan, Fatih Mahallelerinin direk, Bahri Mahallesinin ise geçiş güzergahı olarak kullandığı Elemendik mevkinde özellikle kayısı hasadı döneminde yoğun bir trafik yaşandığını, mahallelere giriş çıkışlarda büyük tehlike atlatıldığını belirten Ağbaba, mahalle sakinlerinin daha önce defalarca yetkililere başvuru yaptıklarını, ancak bir sonuca ulaşamadıklarını söylediklerini ifade etti. Suriyelilerin kaldığı Beydağı Konaklama Tesislerinin giriş çıkışının da aynı yol üzerinden yapıldığını ve bu durumun da bölge trafiğini fazlasıyla artırdığını kaydeden Ağbaba, "Ankara güzergahına giden araçların hızlı oluşu, mahallelerden ve Beydağı Konaklama Tesislerinden çıkan araçların fazla oluşu, Ankara istikametinden gelen araçların ara yola dönüşlerinde veya U dönüşlerinde ciddi risklerin meydana geldiği Elemendik Mevkinde yeni kazaların yaşanmaması için önlem alınması, talepler doğrultusunda çalışma yapılması gerekmektedir" dedi.
(CÖ-SD-Y)

27.07.2017 15:48:34 TSI
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