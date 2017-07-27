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Ortaköy'de sondaj çalışması



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MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Salihli ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi'nde yaşanan su yetersizliği sorununu ortadan kaldırmak için yeni sondaj çalışmasına başladı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, vatandaşların su ihtiyaçlarını karşılamaları adına il genelinde çalışmalarına devam ediyor. MASKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı, Salihli'nin Ortaköy Mahallesi'nde yaşanan su yetersizliği sorununu gidermek için çalışmalarına başladı. MASKİ ekiplerince sondaj çalışmasının delgi işlemleri devam ediyor. Delgi çalışmalarının ardından, deneme pompasının montajı gerçekleştirilerek içilebilirlik analizi için sudan numune alımı yapılacak. MASKİ Genel Müdürlüğü'nün, Salihli ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi'nde su yetersizliğini gidermek için başlattığı sondaj çalışmasından dolayı memnun olduğunu belirten Mahalle Muhtarı İhsan İlhan, "Mahallemizde içme suyu yetersiz gelmekteydi. Sağ olsunlar yeni bir sondaj çalışması başlattılar. Ekipler şuan sondajın delgi çalışmasına devam ediyor. İnşallah kısa sürede çalışmalar tamamlanıp yeterli içme suyuna kavuşuruz. Çalışmalardan dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun'a ve emeği geçen herkese mahallem ve şahsım adına teşekkür ederim" dedi.

(AY-Y)



27.07.2017 15:54:45 TSI

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