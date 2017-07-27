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Mardin'de yatırımlar konuşuldu

27 Temmuz 2017 Perşembe, 15:54
Mardin'de yatırımlar konuşuldu
Mardin'de yatırımlar konuşuldu

(Fotoğraflı)

Beril Solmuşgül
MARDİN (İHA) - Mardin Valiliği İl Koordinasyon Kurulu 2017 yılının 3. dönem il toplantısında yatırımlar konuşuldu. Toplantıda Mardin için planlanan 709 proje olduğunu belirtildi.
Mardin 2017 yılı İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Nişli toplantı salonunda gerçekleşti. Toplantı Vali Yardımcısı Aziz Onur Aydın başkanlığında yapıldı. Toplantıya muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kamu kurum kuruluşlarının müdürleri katıldı. Toplantıda konuşan Vali Yardımcısı Aziz Onur Aydın İl genelinde 8 sektörde toplam 709 adet projenin mevcut olduğunu söyledi. Projelerin toplam bedelinin 13 milyar 302 milyon 735 bin 163 TL olduğunu kaydeden Aydın, "Söz konusu projelere 2017 yılı için ayrılan ödenek toplamı 1 milyar 715 milyon 983 bin 481 TL'dir. 2017 yılı 2. dönem sonu itibari ile 2017 yılı programında bulunan 709 adet projenin 115 adedi tamamlanmış olup 243 adet proje devam etmektedir. 51 proje de ihale aşamasındadır. 300 proje de çeşitli nedenlerle henüz başlamadı" dedi.
Kamu harcamalarının etkin ve verimli bir şekilde kullanması gerektiğini ifade eden Aydın, "Ekonomik dengelerin tesis edilerek sürdürülebilir bir büyüme ortamının temin edilmesi için kamu kesiminde mali disiplin sağlanması, kamu harcamalarında etkinliğin ve verimliliğin arttırılması zorunluluk arz etmektedir. Bu nedenle 2017 yılı bütçesinde kamu kesimine tahsis edilen kaynakların kamu kuruluşlarınca etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasına özen gösterilmelidir. 2017 yılı 3. dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısının faydalı olmasını dilerim" diye konuştu.
(BS-MP-Y)

27.07.2017 15:56:15 TSI
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