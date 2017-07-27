Selendi'de 40 ünite kan toplandı
(Fotoğraflı)
Adem Çakır
MANİSA (İHA) - Manisa'nın Selendi ilçesinde Kızılay Uşak Kan İstasyonu tarafından açılan stantta 40 ünite kan toplandı.
Demokrasi Meydanı'nda gezici araç içerisinde açılan standa kan bağışında bulunmak isteyen gönüllü vatandaşlar, kan vermenin yanı sıra ücretsiz sağlık kontrolünden geçirildi. Kan bağışıyla ilgili bilgi veren Kızılay Uşak Kan İstasyonu doktorlarından Hasan Yayla, Selendili vatandaşlara duyarlılığından dolayı teşekkür ederek, 40 ünite kan topladıklarını belirtti. Vatandaşlardan kan almanın yanı sıra ücretsiz sağlık kontrolünden de geçirdiklerini aktaran Yayla, kanın sürekli bir ihtiyaç olduğunu vurguladı.
(AÇ-ÖND-Y)
27.07.2017 15:58:38 TSI
NNNN