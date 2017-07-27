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Büyükşehir'den sağlık yatırımı



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DENİZLİ (İHA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi, Merkezefendi Mahallesi'nde içerisinde 112 Acil, 112 Acil, Ulusal Medikal Kurtarma Merkezi (UMKE) ve Aile Sağlık Merkezi'nin (ASM) bulunduğu sağlık kompleksinin yapımına başladı.

Denizli'nin Dokuzkavaklar, Karşıyaka, Aktepe, Sümer, Sevindik, Deliktaş, Fatih, Kayıhan, Akhan ve Pınarkent bölgelerine hitap edecek semt polikliniği için 3 bin metrekarelik arsasını bedelsiz olarak tahsis eden Büyükşehir Belediyesi, Merkezefendi Mahallesi'nde de sağlık kompleksinin yapımına başladı. Büyükşehir Belediyesi içerisinde 112 Acil, UMKE ve ASM'nin bulunduğu sağlık kompleksinin yapımına başladı. Yaklaşık bin metrekare kapalı alana sahip olacak tesiste hayati öneme sahip 112 Acil, UMKE ve ASM bulunacak. ASM'nin içerisinde poliklinikler, aşı odası, gebe odası, acil müdahale odası, smear testi odası, laboratuar, toplantı odası bulunan projedeki UMKE ve 112 Acil istasyonu içerisinde ise personel odası, depo, ve oturma odaları yer alacak.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, bölge halkının bir sağlık merkezi için talepleri olduğunu hatırlatarak, "Vatandaşlarımızın sağlığı ve şehrimizdeki yaşam kalitesinin yükselmesi adına sağlık alanında da katkımız devam ediyor" dedi. Sağlık kompleksinin içerisinde ASM, UMKE ve 112 Acil istasyonu olacağını ve bu birimlerin bölgeye hizmet vereceğini kaydeden Başkan Zolan, "Sağlık yatırımları Büyükşehir Belediyesinin asli görevi olmasa da, konu vatandaşımızın ihtiyacını karşılamaksa biz bunu hemen kendimize görev edindik ve tesisimizin inşasına başladık. Bugün çok şükür verdiğimiz bir sözü daha yerine getirmenin ve vatandaşımızın bir derdine daha derman olmanın mutluluğunu yaşıyoruz."

(SÇ-SÇ-Y)



27.07.2017 16:08:52 TSI

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