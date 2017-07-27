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Yol kenarlarına dökülen çöpler çevre kirliliğine neden oluyor

27 Temmuz 2017 Perşembe, 16:10
Yol kenarlarına dökülen çöpler çevre kirliliğine neden oluyor
Yol kenarlarına dökülen çöpler çevre kirliliğine neden oluyor

(Fotoğraflı)

Mehmet Yaşar Beyazıt
BİLECİK (İHA) - Bilecik'te yol kenarlarına gelişigüzel dökülen çöpler çevre ve görüntü kirliğine neden oluyor.
Evsel atıkların yanı sıra molozların da atıldığı yol kenarlarının durumu görenleri hayrete düşürüyor. Merkez Çakırpınar Köy yolu üzerinde ıssız olan ve kimselerin görmediği alanlara dökülen çöpler vatandaşların da tepkisi çekiyor. Çöplerin uzun süredir bölgede bulunduğunu ifade eden vatandaşlar, "Yol kenarına dökülen çöpler hiç hoş görüntüler oluşturmuyor. Önüne gelen buralara moloz döküyor. Yiyecek, içecek atıklarını geçtik, artık dereleri de kirletiyorlar. Plastikler var, doğada çözülmesi zor. Biz çevre halkı olarak yol kenarında bulunan çöplerin bir an önce kaldırılmasını istiyoruz. Ayrıca yol boyuna çöpleri atan kişilerin de tespit edilip caydırıcı cezalar verilmesini temenni ediyoruz. Doğa hepimizin, bizim de bunu temiz kullanmamız gerekiyor" ifadelerini kullandılar.
(MYB-KA-AS-Y)

27.07.2017 16:12:29 TSI
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