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Vali Yılmaz, başarılı antrenör ve sporcuyu ödüllendirdi

27 Temmuz 2017 Perşembe, 16:14
Vali Yılmaz, başarılı antrenör ve sporcuyu ödüllendirdi
Vali Yılmaz, başarılı antrenör ve sporcuyu ödüllendirdi

(Fotoğraflı)

Erdinç Bulun
YALOVA (İHA) - Yalova Valisi Tuğba Yılmaz, Portekiz'de yapılan Avrupa Gençler Masa Tenisi Şampiyonası'nda iki tane Avrupa üçüncülüğü kazanan Ece Haraç ve antrenör Kadri Kocacenk'i taltif etti.
Yalova Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Metin Kaplan, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Başol Haraç ve Yalova Belediyespor ile Milli takım sporcusu Ece Haraç, beraberinde antrenör Kadri Kocacenk ile birlikte Yalova Valisi Tuğba Yılmaz'ı ziyaret etti.
Sporcu ve antrenörü tebrik eden ve başarılarının devamını dileyen Vali Yılmaz, Kadri Kocacenk'e saat hediye ederken, Avrupa üçüncüsü olan Ece Haraç'a ise altın takdim etti.
(EB-MŞ)

27.07.2017 16:16:27 TSI
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