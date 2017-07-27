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Kadınlar halk merkezinde Başkan Kurt'u ağırladı



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, 75. Yıl Mahallesi Selami Vardar Halk Merkezi'nde mahalleli kadınlarla bir araya geldi.

Mahalleli kadınların davetlisi olarak Selami Vardar Halk Merkezine giden Başkan Kurt, mahalleli kadınlarla sohbet etti, kadınların dilek ve şikâyetlerini dinledi. 75'inci Yıl Mahallesinde ikamet eden kadınlar, Selami Vardar Halk Merkezi'nde yer alan fırını yakarak burada gözleme ve ekmek pişirdi. Kadınlar, yaptıkları gözlemelerden Başkan Kurt'ta da ikram etti. Kadınların davetlisi olarak Selami Vardar Halk Merkez'ine giden Kurt'a Odunpazarı Belediyesi Başkan Yardımcısı Figen Engin, CHP Odunpazarı İlçe Kadın Kolları Başkanı Sibel Yeşildal da eşlik etti. Kadınların ikram ettiği gözlemeleri yiyen Başkan Kazım Kurt, mahalleli kadınlarla sohbet etti. Piknik havasında geçen etkinlikte, çocuklar da katıldı.

Dilek ve şikâyetlerini ileten kadınlar, aynı zamanda kendilerini düşünerek Selami Vardar Halk Merkezi'ne fırın yaptırdığı için Başkan Kurt'a teşekkürlerini iletti.

(BRK-AS-Y)



27.07.2017 16:19:26 TSI

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