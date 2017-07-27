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Başkan Kamil Saraçoğlu: Sağlığınız için kan verin



(Fotoğraflı)



Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Türk Kızılayı Kütahya Kan Bağış Merkezi'nde eşi Aysel Saraçoğlu ile birlikte kan verdi.

Kan vermenin önemine değinen Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, "Burada vereceğimiz 1 ünite kan hayatımızda bir şey eksiltmeyeceği gibi karşılığında 3 canı kurtaracak. Bunun önemini herkesin anlaması gerekiyor. Bende bütün hemşerilerimizi kan vermeye davet ediyorum. Kızılay'ın başlatmış olduğu 'Vatan Sana Kanım Feda' projesine katılıp hayat kurtaran herkese teşekkür ediyor ve Sağlığını için kan verin diyorum" dedi.

Daha sonra Türk Kızılay'ı Kütahya Kan Bağış Merkezi'ni gezen Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, yetkililerden bilgiler alarak günün anısına Kızılay çalışanları ile fotoğraf çektirdi. (EFE)



27.07.2017 16:34:58 TSI

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