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Akkonak'ta üst yapı çalışması



(Fotoğraflı)



DENİZLİ (İHA) - Denizli'nin Akkonak Mahallesi'nde kısa süre önce başlayan üst yapı çalışmaları devam ediyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Merkezefendi Belediyesi'nin imzaladığı protokol çerçevesinde Karaman Mahallesi'nin yanı sıra Akkonak Mahallesi'nde de üst yapı çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Akkonak Mahallesi'nin 10 sokağında üst yapı çalışması var. Akkonak Mahallesi'ndeki 2 sokakta üst yapı çalışması biterken 6 sokakta beton dökme işleminin tamamlandığı bildirildi.

Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, "Karaman ve Akkonak Mahallelerimizde üst yapıyla ilgili çalışmalarımızı başlatmıştık. Karaman Mahallemizin 13 sokağında çalışmalarımızı tamamlamak üzereyiz. Öte yandan da Akkonak Mahallemizde de çalışmalarımız devam ediyor. Bu mahallemizde de üst yapı çalışmamız var ve şuanda 10 sokakta sürdürüyoruz. Merkezefendimiz daha da güzel oluyor" dedi.

(SÇ-SÇ-Y)



27.07.2017 16:39:28 TSI

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