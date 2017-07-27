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Kavaklar ve Turan Caddesi yenilendi

27 Temmuz 2017 Perşembe, 16:38
Kavaklar ve Turan Caddesi yenilendi
Kavaklar ve Turan Caddesi yenilendi

(Fotoğraflı)

SAKARYA (İHA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Şehir Senin İçin Yenileniyor' sloganıyla 16 ilçe ve şehir merkezinde başlatılan asfalt çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Turan Caddesi ve Kavaklar Caddesi'nin de yeni yüzlerine kavuşturulduğunu aktaran Yol Bakım ve Koordinasyon Dairesi Başkanı Haydar Akbulut, arterlerin baca kapakları ve yağmursuyu ızgaralarının asfalt seviyesine yükseltilmesiyle birlikte son halini alacağını belirtti.
Şehir merkezinde bulunan Kavaklar Caddesi ve Turan Caddesi'ni yenilediklerini aktaran YOLBAK Başkanı Haydar Akbulut, "Şehrimizin tamamına yayılan bir çalışma içerisindeyiz. Belirlediğimiz programlar dahilinde asfalt serim işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz. Şehir merkezinde bulunan Turan Caddesi ve Kavaklar Caddesi'nde de asfalt serimlerini gerçekleştirdik. Toplam uzunluğu bin 500 metre olan iki arterde bin 800 ton asfalt kullandık. Şimdi ise baca kapakları ve yağmursuyu ızgaralarının asfalt seviyesine getirerek arterlere son halini vereceğiz. Vatandaşlarımızdan ve sürücülerimizden yapılacak çalışmalar esnasında trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda hassasiyet bekliyoruz" dedi.
(BCT-Y)

27.07.2017 16:40:00 TSI
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