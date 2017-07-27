YEREL HABERLER / KIRŞEHİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kırşehir Belediyesi 13 Branşta 36 Kurs veriyor

Kırşehir Belediyesi 13 Branşta 36 Kurs veriyor



(Fotoğraflı)



KIRŞEHİR (İHA) - Belediye Gençlik Merkezi, Aile Yaşam Merkezi ve Mahalle Konaklarıyla birlikte 13 branşta 36 kurs veriyor.

Bin 55 öğrencinin Belediye tarafından açılan kurslardan faydalandığını ifade eden Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Kırşehirlilerin Belediye tarafından açılan kurslara gösterdiği ilginin sosyal belediyecilik anlayışının gereği olduğunu söyledi.

Gençlik Merkezi ve Mahalle Konaklarının ilgi ile karşılandığını belirten Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, "Aile Yaşam Merkezimiz, Gençlik Merkezimiz ve Mahalle Konaklarında faaliyet gösteren kurs, seminer ve kulüpler yoğun ilgi topluyor.

Bizlerde yaz döneminde de bu kurs ve etkinlikleri devam ettirerek gençlerimizin ve çocuklarımızın boş zamanlarını verimli değerlendirmelerini amaçladık. Mahallelerimizde 2013 yılında açtığımız konaklarımızda o mahallede ikamet eden kadınlarımızın ve yazın tatile giren öğrencilerimizin kişisel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunuyoruz.

Konaklarımıza her geçen gün ilginin artması bizleri mutlu ediyor. Kurslarımıza katılanlar hem yeni beceriler elde ediyor. Kişisel-sosyal anlamda da gelişim kaydediyorlar. Sosyal Belediyecilik anlayışı ile çalışan Belediyemiz gençlerimizin, çocuklarımızın ve hanımlarımızın sosyal, eğitsel, kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla kış döneminde olduğu gibi yaz döneminde de etkinliklere devam edecek.

Herkesi ücretsiz olan bu kurslarımıza katılmaya davet ediyorum. Yaz döneminde ise açtığımız kurslarla çocuklarımız ve yetişkinlerimizin hem yaz dönemlerini iyi değerlendirmeleri hem de beceri geliştirmelerini amaçlıyoruz. Aile Yaşam Merkezimize gelen talepler ve kurslara ilgi de çok yoğun. Velilerimize çocuklarını bu kurslara yönelttiği için çok teşekkür ediyorum." dedi.

(EÖ-AÖ-Y)



27.07.2017 16:43:15 TSI

NNNN

