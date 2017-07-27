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Camlardaki hafif çatlaklar muayenede ağır kusur sayılacak

27 Temmuz 2017 Perşembe, 16:48
Camlardaki hafif çatlaklar muayenede ağır kusur sayılacak
Camlardaki hafif çatlaklar muayenede ağır kusur sayılacak
- Oto camcı Veysel Uslu: "Vatandaşlarımız mağdur olmamak için kırık camlarını değiştirip gitmeli"

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Ali Göç
KAYSERİ (İHA) - Otomobillerin camlarındaki kırıkların muayene istasyonlarında hafif kusur yerine ağır kusur olarak değerlendirilmesine ilişkin konuşan oto camcı Veysel Uslu, "Vatandaşlarımız mağdur olmamak için kırık camlarını değiştirip gitsin" dedi.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni yönetmelikle otomobillerin camlarında bulunan kırıklar muayene istasyonlarında hafif kusur yerine ağır kusur olarak değerlendirilecek. Yönetmeliğe ilişkin konuşan oto camcı Veysel Uslu, yapılan değişikliğin vatandaşların yararına olduğunu söyledi. Uslu, "Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren artık camı kırık olan araçlar muayeneden geçemeyecek. Geçerli bir süre içerisinde ağır kusur giderilmişse kendisine onay ve plaka etiketi verilecek. Emniyetsiz olarak tespit edilecek araçlar ise trafik zabıtasına bildirilecek" dedi.
Sürücülerin muayene öncesinde cam servislerine uğraması gerektiğini söyleyen Uslu, "Araçlarının camlarında kırık bulunan vatandaşlarımız muayene istasyonlarına gittikleri zaman araçları muayeneden geçmeyecekleri için zaman kaybı olacak. O yüzden müşterilerimiz sıkıntı yaşıyorlar. Cam hasarları kazaya sebebiyet veriyor. Çatlak dahi olsa sürüşü engelliyor. Bundan dolayı kazalarında sayısında artış oluyor. Bu geç kalınmış bir uygulamadır" ifadelerini kullandı.
(AG-AÖ-Y)

27.07.2017 16:49:28 TSI
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