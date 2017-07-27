ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Niğde'deki şampiyonaya Haliliye damgası

27 Temmuz 2017 Perşembe, 16:50
Niğde'deki şampiyonaya Haliliye damgası
Niğde'deki şampiyonaya Haliliye damgası

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Haliliye Belediyespor Kulübü, Niğde'de düzenlenen Şehit Ömer Halisdemir Kick Boks Türkiye Şampiyonasına damgasını vurarak, 2 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya alıp takım halinde şampiyon oldu.
Niğde'de, 20- 26 Temmuz tarihleri arasında 435 kulüp ve 4 bin 500 sporcunun katıldığı 15 Temmuz'un kahraman şehitlerinden Ömer Halisdemir'in adının verildiği Türkiye Kick Boks Şampiyonasında Haliliye Belediyespor, şampiyonanın gözde takımı oldu. Büyükler kategorisinde 67 kiloda Yıldırım Oğuz ve 71 kiloda Mevlana Altuntaş Türkiye Şampiyonu olurken, büyüklerde Fatma Hanım Gökçe 52 kiloda, yıldızlar kategorisinde Hidayet Ağolday da 34 kiloda Türkiye ikincisi oldu. Gençler kategorisinde mücadele eden Menan Ağolday 51 kiloda, Reşat Akaltun 57 kiloda ve Hatice Taş ise 45 kiloda Türkiye üçüncüsü oldu.
Haliliye Belediyespor, elde ettiği bu başarılarla da şampiyonada takım halinde Türkiye şampiyonu olan takım oldu.
(Şİ-SD-Y)

27.07.2017 16:52:35 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Ceylanpınar'da İlaçlama Çalışmaları Aralıksız Sürüyor
YEREL

CEYLANPINAR'DA İLAÇLAMA ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ SÜRÜYOR
Başkan Atilla esnaf ile bir araya geldi
YEREL

BAŞKAN ATİLLA ESNAF İLE BİR ARAYA GELDİ
Kampta kalan Suriyelilere erken evliliğin sakıncaları anlatıldı
YEREL

KAMPTA KALAN SURİYELİLERE ERKEN EVLİLİĞİN SAKINCALARI ANLATILDI
TÖMER 400 sığınmacıya Türkçe kursu veriyor
YEREL

TÖMER 400 SIĞINMACIYA TÜRKÇE KURSU VERİYOR
Suruç'ta yine aynı manzara
YEREL

SURUÇ'TA YİNE AYNI MANZARA
Akçakale'de susuz kalan ekili araziler zarar ediyor
YEREL

AKÇAKALE'DE SUSUZ KALAN EKİLİ ARAZİLER ZARAR EDİYOR
Birecik'te Kerevit aşılama projesi hedefine ulaşıyor
YEREL

BİRECİK'TE KEREVİT AŞILAMA PROJESİ HEDEFİNE ULAŞIYOR
Başarılı öğrencilere Büyükşehir'den yaz gençlik kampı
YEREL

BAŞARILI ÖĞRENCİLERE BÜYÜKŞEHİR'DEN YAZ GENÇLİK KAMPI
Haliliye belediyesi ilaçlama çalışması
YEREL

HALİLİYE BELEDİYESİ İLAÇLAMA ÇALIŞMASI
Halfeti'de kaçak yapıya geçit yok
YEREL

HALFETİ'DE KAÇAK YAPIYA GEÇİT YOK
Viranşehir'de 800 öğrenciye çeyrek altın verilecek
YEREL

VİRANŞEHİR'DE 800 ÖĞRENCİYE ÇEYREK ALTIN VERİLECEK