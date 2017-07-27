YEREL HABERLER / ŞANLIURFA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Niğde'deki şampiyonaya Haliliye damgası

Niğde'deki şampiyonaya Haliliye damgası



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Haliliye Belediyespor Kulübü, Niğde'de düzenlenen Şehit Ömer Halisdemir Kick Boks Türkiye Şampiyonasına damgasını vurarak, 2 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya alıp takım halinde şampiyon oldu.

Niğde'de, 20- 26 Temmuz tarihleri arasında 435 kulüp ve 4 bin 500 sporcunun katıldığı 15 Temmuz'un kahraman şehitlerinden Ömer Halisdemir'in adının verildiği Türkiye Kick Boks Şampiyonasında Haliliye Belediyespor, şampiyonanın gözde takımı oldu. Büyükler kategorisinde 67 kiloda Yıldırım Oğuz ve 71 kiloda Mevlana Altuntaş Türkiye Şampiyonu olurken, büyüklerde Fatma Hanım Gökçe 52 kiloda, yıldızlar kategorisinde Hidayet Ağolday da 34 kiloda Türkiye ikincisi oldu. Gençler kategorisinde mücadele eden Menan Ağolday 51 kiloda, Reşat Akaltun 57 kiloda ve Hatice Taş ise 45 kiloda Türkiye üçüncüsü oldu.

Haliliye Belediyespor, elde ettiği bu başarılarla da şampiyonada takım halinde Türkiye şampiyonu olan takım oldu.

(Şİ-SD-Y)



27.07.2017 16:52:35 TSI

NNNN

