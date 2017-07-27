Kütahya'daki trafik kazasında hayatını kaybeden Emre Yıldız'ın cezaevi hükümlüsü olmadığı ortaya çıktı
(Fotoğraflı)
Hüseyin Efe
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'da önceki gün meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Emre Yıldız'ın cezaevi hükümlüsü olmadığı belirtildi.
Basında, Kütahya-Eskişehir karayolunun 27. kilometresinde meydana gelen trafik kazasında Emre Yıldız'ın (20) Kütahya Açık Cezaevinde hükümlü olduğu yer almıştı. Yıldız'ın ailesi evlatlarının cezaevi hükümlüsü olmadığını dile getirdi.
Öte yandan, cezaevi hükümlülerinin aynı kazada hayatını kaybeden Metin Kara ile yaralanan Furkan Elçi olduğu öğrenildi. (EFE)
27.07.2017 16:56:53 TSI
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