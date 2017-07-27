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Çorum'un 2017 yılının trafik bilançosu

- Meydana gelen trafik kazalarında 23 kişi hayatını kaybederken bin 611 kişide yaralandı



(Fotoğraflı)



M. Muttalip Yalçın

ÇORUM (İHA) - Çorum'da bu yılın ilk 6 ayında meydana gelen trafik kazalarında 23 kişi hayatını kaybederken bin 611 kişi yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan istatisklerinden elde edilen verilere göre yılın ilk ayında 92 ölümlü ve yaralamalı trafik kazasının yaşanan kentte 106 maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 4 kişi hayatını kaybederken, 202 kişi de yaralandı. Şubat ayında ise 154 maddi hasarlı ve yaralamalı trafik kazası meydana gelirken 130 kişi yaralandı. Mart ayında meydana gelen 248 trafik kazasında ise 3 kişi hayatını kaybederken, 130 kişi yaralandı. Nisan ayında 141'i ölümlü ve yaramalı, 99 adet maddi hasarlı trafik kazasında ise 1 kişi hayatını kaybederken, 247 kişi yaralandı. Çorum'da meydana gelen trafik kazalarında en çok ölüm olayı ise Mayıs ve Haziran aylarında yaşandı. Mayıs ve Haziran aylarında kentte 601 trafik kazası meydana gelirken bu kazalarda 15 kişi ölürken, 773 kişi de yaralandı. Polis bölgesinde toplam bin 414 kaza meydana gelirken bu kazalarda can kayıplarının yanı sıra milyonlarca lira da maddi hasar oluştu.

Sürücülere trafik kurallarına uymaları için çağrıda bulunan Uzmanlar, özellikle yorgun ve uykusuz araç kullanmanın tehlikelerine dikkat çekerek uykusuz ve yorğun araç kullanmanın en az alkollü araç kullanmak kadar tehlikeli olduğu ve en önemli kaza nedenlerinden biri olduğuna dikkat çektiler.

Trafik kazalarına neden olan bir başka faktörün de trafikte cep telefonu kullanımı olduğunu dile getiren yetkililer, "Cep telefonlarının kullanımı sırasında sürücüler daha fazla hata yapmakta, bazı tehlikeli durumların ya hiç farkına varamamakta ya da önlem almakta geç kalmaktadırlar. Yapılan bir araştırmaya göre bu gecikme çevresel şartlara, aracın o andaki hızına ve sürücünün yaşına bağlı olarak 0.6 saniyeden 0.9 saniyeye kadar artabilmektedir. Saatte 60 km hızla giden bir otomobilin sürücüsünün frene basmasının bu kadar gecikmesi durma mesafesinin 15 metre daha artması demektir. Aynı araştırmada cep telefonuyla konuşan bir sürücünün çevresindeki tehlikeli durumların bazılarını hiç fark edemediği görülmüştür. Buna göre sürücülerin basit bir arama yaparken yüzde 20, zihni çok fazla meşgul eden bir görüşme yaparken ise yüzde 29 olasılıkla tehlikeli bir durumu gözden kaçırabileceği bulunmuştur" şeklinde konuştular.

Yüksek hızda araç kullanma davranışının da, kaza sayısı üzerinde doğrudan doğruya etkide bulunan çok önemli bir trafik ihlali olduğunu dile getiren yetkililer, "Hız arttıkça aracın kontrol edilmesi de o oranda güçleşir. Bu bazı hallerde çevresel şartlarla birleşerek kazaya yol açabilir. Özellikle hız sınırına uyulmasının zorunlu olduğu dönemeçler, eğimli yol kesimleri söz konusu olduğunda yüksek hız doğrudan doğruya kaza nedeni olabilmektedir. Ayrıca, yüksek hızda seyreden bir araç, durmasını gerektiren bir engelle karşılaştığında bir yandan daha fazla mesafeye ihtiyaç duymakta, bir yandan da sürücünün durmak için gerekli tepkiyi verme süresi içinde aracın katedeceği mesafe arttığından mevcut mesafenin bir kısmı yine hız nedeniyle yutulmaktadır. Bu nedenle yol üzerinde bir engelle karşılaşan araç, ne kadar hızlı ise doğru noktada durması o kadar zorlaşmakta, bu da kaza ihtimalini kuvvetlendirmektedir" ifadelerini kullandılar.

(MMY-BÖ)



27.07.2017 16:57:50 TSI

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