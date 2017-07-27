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Bitlis'te yol asfaltlama çalışması

27 Temmuz 2017 Perşembe, 16:56
Bitlis'te yol asfaltlama çalışması
Bitlis'te yol asfaltlama çalışması

(Fotoğraflı)

Vahit Olcay
BİTLİS (İHA) - Bitlis Belediyesi, altyapısı biten bölgelerde sıcak asfalt çalışmasını sürdürüyor.
Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Beşminare ve Hüsrevpaşa mahallesinde yol genişletme, zemin sertleştirme ve sıcak asfalt çalışmaları yapıyor. Ekipler, son birkaç gün içinde yaklaşık 2 kilometrelik yolda sıcak asfalt ve sathi kaplama çalışması gerçekleştirdi. Bitlis Belediyesinin yol ve asfalt çalışması vatandaşlar tarafından da takdirle karşılanıyor.
Yapılan çalışmalar ile ilgili bilgiler veren Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, "Çalışmalar şu anda farklı noktalarda devam ediyor. Kent genelinde eş zamanlı olarak da birçok hizmeti gerçekleştiriyoruz. Bitlis genelinde sıcak asfalt çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Hava şartlarının normalleşmesi ile birlikte plan dâhilindeki tüm yolları sıcak asfaltla buluşturmaya devam edeceğiz. Asfalt çalışmaları konusunda belediye olarak üzerimize düşen ve kent merkezi sınırları içerisindeki görevimizi yapıyoruz. Belediye olarak asfaltlama hizmeti konusunda her zamankinden daha güçlü bir atağa kalkmış bulunuyoruz. Birçok mahallemizin yollarını sıcak asfaltla kapladık. Bu konuda son derece ciddi çalışmalara imza atıyoruz. Kent merkezi sınırları içerisinde ihtiyaç olan her yere sıcak asfalt hizmetini götürüyoruz. Halkımız bu hizmetleri sonuna kadar hak ediyor. Bitlis'te başta yol hizmeti olmak üzere her alanda geliştirerek, her konuda imrenilen bir kent yapıncaya kadar çalışacağız" diye konuştu.
(VO-MSA-Y)

27.07.2017 16:57:54 TSI
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