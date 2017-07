YEREL HABERLER / BİTLİS HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Bitlis'te yol asfaltlama çalışması

BİTLİS (İHA) - Bitlis Belediyesi, altyapısı biten bölgelerde sıcak asfalt çalışmasını sürdürüyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Beşminare ve Hüsrevpaşa mahallesinde yol genişletme, zemin sertleştirme ve sıcak asfalt çalışmaları yapıyor. Ekipler, son birkaç gün içinde yaklaşık 2 kilometrelik yolda sıcak asfalt ve sathi kaplama çalışması gerçekleştirdi. Bitlis Belediyesinin yol ve asfalt çalışması vatandaşlar tarafından da takdirle karşılanıyor.

Yapılan çalışmalar ile ilgili bilgiler veren Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, "Çalışmalar şu anda farklı noktalarda devam ediyor. Kent genelinde eş zamanlı olarak da birçok hizmeti gerçekleştiriyoruz. Bitlis genelinde sıcak asfalt çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Hava şartlarının normalleşmesi ile birlikte plan dâhilindeki tüm yolları sıcak asfaltla buluşturmaya devam edeceğiz. Asfalt çalışmaları konusunda belediye olarak üzerimize düşen ve kent merkezi sınırları içerisindeki görevimizi yapıyoruz. Belediye olarak asfaltlama hizmeti konusunda her zamankinden daha güçlü bir atağa kalkmış bulunuyoruz. Birçok mahallemizin yollarını sıcak asfaltla kapladık. Bu konuda son derece ciddi çalışmalara imza atıyoruz. Kent merkezi sınırları içerisinde ihtiyaç olan her yere sıcak asfalt hizmetini götürüyoruz. Halkımız bu hizmetleri sonuna kadar hak ediyor. Bitlis'te başta yol hizmeti olmak üzere her alanda geliştirerek, her konuda imrenilen bir kent yapıncaya kadar çalışacağız" diye konuştu.

