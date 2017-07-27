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Gaziantep İnşaat Mühendislerinden basın açıklaması



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Murat Ulus

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep İnşaat Mühendisleri Odası Şube Başkanı Gökhan Çeliktürk, türkiye'nin büyük bir bölümünün deprem tehlikesi altına olduğu belirterek, uyarılarda bulundu.

Oda Başkanı Gökhan Çeliktürk, Ege Denizi'nde meydana gelen depremi hatırlatarak, Türkiye'nin büyük bir kısmının deprem tehlikesi altına olduğunu söyledi. Yapı stoğunun büyük bir bölümünün deprem riski bulunduğunu ifade eden Çeliktürk, Gaziantepq ve çevresinde de her zaman için deprem riski bulunduğunu kaydetti.

Çeliktürk, ""Meslek odaları, kamu kurumları bir araya gelerek depremle karşı karşıya geldiğimizde yapılacak stratejileri konuşma zamanı geldi, hatta geçiyor. Bunları konuşmak için Gaziantep'in yapı stokunu çıkarıp onun üstünden hareket etmemiz gerekiyor. Biz inşaat mühendisleri yapılabilecek yapı stoku çalışması için kamu kurum ve kuruluşlarına 'üstümüze düşeni görevi yapacağız" dedi.

istanbul'daki sele de dikkat çeken Çeliktürk, "Kentimizde boş alan bırakılmıyor .Kıyılar doldurularak veya var olan ağaçlar kesilerek çeşitli yapı ve tesisler yapılıyor. Bilim bilgi ve mühendislik dışlanarak günü birlik çıkarlar göre hareket ediliyor" dedi.

İnşaat Mühendisleri Odası Toplantı salonun da gerçekleşen basın açıklamasına Çeliktürk'ün yanı sıra İnşaat Mühendisleri Odası yönetim kurulu üyeleri ve birçok basın mensubu katıldı.

(MU-SD-Y)



27.07.2017 17:03:25 TSI

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