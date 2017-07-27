ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Gaziantep İnşaat Mühendislerinden basın açıklaması

27 Temmuz 2017 Perşembe, 17:02
Gaziantep İnşaat Mühendislerinden basın açıklaması
Gaziantep İnşaat Mühendislerinden basın açıklaması

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Murat Ulus
GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep İnşaat Mühendisleri Odası Şube Başkanı Gökhan Çeliktürk, türkiye'nin büyük bir bölümünün deprem tehlikesi altına olduğu belirterek, uyarılarda bulundu.
Oda Başkanı Gökhan Çeliktürk, Ege Denizi'nde meydana gelen depremi hatırlatarak, Türkiye'nin büyük bir kısmının deprem tehlikesi altına olduğunu söyledi. Yapı stoğunun büyük bir bölümünün deprem riski bulunduğunu ifade eden Çeliktürk, Gaziantepq ve çevresinde de her zaman için deprem riski bulunduğunu kaydetti.
Çeliktürk, ""Meslek odaları, kamu kurumları bir araya gelerek depremle karşı karşıya geldiğimizde yapılacak stratejileri konuşma zamanı geldi, hatta geçiyor. Bunları konuşmak için Gaziantep'in yapı stokunu çıkarıp onun üstünden hareket etmemiz gerekiyor. Biz inşaat mühendisleri yapılabilecek yapı stoku çalışması için kamu kurum ve kuruluşlarına 'üstümüze düşeni görevi yapacağız" dedi.
istanbul'daki sele de dikkat çeken Çeliktürk, "Kentimizde boş alan bırakılmıyor .Kıyılar doldurularak veya var olan ağaçlar kesilerek çeşitli yapı ve tesisler yapılıyor. Bilim bilgi ve mühendislik dışlanarak günü birlik çıkarlar göre hareket ediliyor" dedi.
İnşaat Mühendisleri Odası Toplantı salonun da gerçekleşen basın açıklamasına Çeliktürk'ün yanı sıra İnşaat Mühendisleri Odası yönetim kurulu üyeleri ve birçok basın mensubu katıldı.
(MU-SD-Y)

27.07.2017 17:03:25 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
GTO Temmuz ayı olağan meclis toplantısı yapıldı
YEREL

GTO TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI YAPILDI
Gaziantep'in yer altı zenginlikleri kayıt altına alınıyor
YEREL

GAZİANTEP'İN YER ALTI ZENGİNLİKLERİ KAYIT ALTINA ALINIYOR
Gaziantep'te beyin felci olan çocuklar için tüplü tedavi umudu
YEREL

GAZİANTEP'TE BEYİN FELCİ OLAN ÇOCUKLAR İÇİN TÜPLÜ TEDAVİ UMUDU
Vali Yerlikaya Kore gazilerini ağırladı
YEREL

VALİ YERLİKAYA KORE GAZİLERİNİ AĞIRLADI
Gençler, yaz dönemini Kur'an-ı Kerim öğrenerek geçiriyor
YEREL

GENÇLER, YAZ DÖNEMİNİ KUR'AN-I KERİM ÖĞRENEREK GEÇİRİYOR
Şahinbey'de 5 yılda 100 bin kişi su sporlarıyla tanıştı
YEREL

ŞAHİNBEY'DE 5 YILDA 100 BİN KİŞİ SU SPORLARIYLA TANIŞTI
Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında polis merkezi yıkıldı
YEREL

KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA POLİS MERKEZİ YIKILDI
Milletvekili Uzer'den &quot;vekil&quot; müjdesi
YEREL

MİLLETVEKİLİ UZER'DEN "VEKİL" MÜJDESİ