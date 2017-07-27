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Adıyaman Üniversitesi ilk TÜBİTAK projesine destek almaya hak kazandı

27 Temmuz 2017 Perşembe, 17:04
Adıyaman Üniversitesi ilk TÜBİTAK projesine destek almaya hak kazandı
Adıyaman Üniversitesi ilk TÜBİTAK projesine destek almaya hak kazandı

(Fotoğraflı)

Cihan Kizir
ADIYAMAN (İHA) - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından yapılan değerlendirmenin ardından TÜBİTAK 1001, 3501 ve 1005 programlarının 2017 yılı 1. dönemi sonuçları açıklandı.
TÜBİTAK 1001 Programı 2017 yılı 1. dönemi sonuçlarına göre Adıyaman Üniversitesi tarafından hazırlanan "Matematiksel modelleme yoluyla bir öğrenme ortamının tasarlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi: Disiplinler arası geçiş" başlıklı proje TÜBİTAK tarafından destek almaya hak kazandı. Proje böylece Adıyaman Üniversitesi ilk TÜBİTAK 1001 SOBAG (Sosyal Bilimler Araştırma Grubu) projesi oldu. Matematik eğitimi alanında Prof. Dr. Ramazan Gürbüz'ün yürütücülüğünde hazırlanan Dr. Muhammed Fatih Doğan'ın araştırmacı, Arş. Gör. Seda Şahin ve doktora öğrencisi Zeynep Çavuş Erdem'in bursiyer olarak görev alacağı projeye bu kapsamda 166 bin 898 TL destek verilmesi öngörüldü. Projede ayrıca Karadeniz Teknik Üniversitesinden Prof. Dr. Muammer Çalık ve Doç. Dr. Derya Çelik de araştırmacı olarak görev alacak. Proje ile ilgili olarak konuşan Proje Yürütücüsü ve Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Gürbüz, projenin kabul görmesinde emeği geçen tüm ekip arkadaşlarına teşekkür ederek, "En prestijli TÜBİTAK proje destekleme programı tarafından desteklenen (Matematiksel modelleme yoluyla bir öğrenme ortamının tasarlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi: Disiplinler arası geçiş) başlıklı projemizin desteklemeye hak kazanması bizleri mutlu etti. Projemiz ayrıca üniversitemizin ilk TÜBİTAK 1001 SOBAG projesi olma özelliğini taşımaktadır. Bu proje özellikle ilimizdeki eğitimcilere yönelik hazırlanmış bir projedir. Öğretmenlerimizin niteliklerini arttıracak olması hasebiyle de önemli bir projedir. İnşallah güzel çalışmalara imza atmaya devam ederek üniversitemizin bayrağını ülke genelinde dalgalandırırız" dedi. Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü ise başarılarından dolayı Proje Yürütücü Prof. Dr. Ramazan Gürbüz'ün şahsında tüm proje ekibini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.
Adıyaman Üniversitesi eğitim-öğretim alanında gösterdiği başarılarının araştırma-geliştirme alanında da gösterdiğini dile getiren Rektör Gönüllü, "Bilimsel çalışmalar özveri isteyen, uzun soluklu çalışmalardır. Bugün yapılan bir bilimsel çalışmanın etkileri sonraları görülür. Bu sebeple bilim kıymetlidir ve gerekli saygı gösterilmelidir. Bizler özveri ile çalışan akademisyenlerimizin daima destekçisi olduk ve hepsine çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
(CK-SD-Y)

27.07.2017 17:06:30 TSI
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