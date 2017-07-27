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Çerçi muhtarların sorunlarını dinledi



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Yunusemre ilçesine bağlı mahallelerin muhtarları ile Mesir Tabiat Parkı'nda kahvaltı programında biraraya geldi. Muhtarlara seslenen Başkan Çerçi, Yunusemre Belediyesi olarak Türkiye'ye örnek projelere imza attıklarını belirtti.

"Gelecek Nesiller İçin" sloganı ile Türkiye'ye örnek projelere imza atan Yunusemre Belediyesi, vatandaşlarının sorunlarına da kulak veriyor. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Mesir Tabiat Parkı'nda Yunusemre sınırları içerisinde yer alan mahallelerin muhtarları ile kahvaltıda biraraya geldi. Düzenlenen programa Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Başkan Yardımcıları Ramis Şiyak ve Saniye Altay, Yunusemre Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Fuat Balcı, Meclis Üyeleri ile Mahalle Muhtarları katıldı.

Muhtarların toplumsal hayatın önemli yapı taşlarından biri olduğunu belirten Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Yunusemre Belediyesi olarak her zaman muhtarların yanında olduklarını belirtti. Muhtarların mahallelerinde yaşanan sıkıntıları en iyi şekilde aktardıklarını dile getiren Başkan Çerçi, muhtarların belirttiği ihtiyaçlar doğrultusunda çalışmalarını şekillendirdiklerini söyledi. Çerçi; "Muhtarlarımızın mahallelerindeki sorunlar ile ilgili ilk ağızdan aktardıkları bilgiler bizler için son derece önemli. Biliyorsunuz, biz 3 yıllık bir belediyeyiz. Şimdiye kadar sizlerle el ele vererek mahallelerinizde yaşanan sıkıntıları en kısa süre içerisinde çözmek için çalıştık. Ancak her şey imkanlar dahilinde yapılabiliyor. Bugüne kadar yaptığımız gibi bundan sonra da sıkıntılarımızı elbirliği ile aşacağız. Sizlerden ricam henüz mahallelerinizde gerçekleştiremediğimiz çalışmalar için biraz sabırlı olmanız. Türkiye'ye örnek pek çok projeyi aynı anda yürütüyoruz. Yapmış olduğumuz projeler ile geleceğin Yunusemre'sini oluşturuyoruz" ifadelerini kullandı.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, konuşmasının ardından muhtarların mahallelerinde yaşadıkları sorunları dinledi. Yaşanan sıkıntıların çözüm yollarını da ele alan Başkan Çerçi, konuşmasının ardından muhtarlar ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

(SC-Y)



27.07.2017 17:09:03 TSI

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