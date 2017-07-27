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Ahmetli'de kaldırım işgallerine uyarı

27 Temmuz 2017 Perşembe, 17:23
Ahmetli'de kaldırım işgallerine uyarı
Ahmetli'de kaldırım işgallerine uyarı

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Ahmetli ilçesinde işgaliye denetimleri yaptı.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri Ahmetli ilçesi Hükümet Caddesinde işgaliye denetimi yaptı. Vatandaşların, mağduriyet yaşamamaları adına denetimlerin gerçekleştiğini belirten Zabıta Daire Başkanı Aydoğan İra, sosyal hayatın akışının olumsuz etkilenmemesi için 17 ilçede çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. İra, denetimler sırasında esnafların işgaliye konusunda uyarıldığını dile getirdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi olarak, her zaman vatandaş odaklı çalışmaları ön plana aldıklarını belirten Daire Başkanı İra, esnafların da kaldırımları kullanırken hassasiyetle davranacaklarına inancının tam olduğunu söyledi.
(AY-Y)

27.07.2017 17:24:45 TSI
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