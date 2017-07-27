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Kadıkalesi kazısının 17. yılı kutlandı



(Fotoğraflı)



Zafer Hacısalihoğlu

AYDIN (İHA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kuşadası Belediyesi'nin katkılarıyla Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü'nden Prof. Dr. Zeynep Mercangöz başkanlığındaki bir ekip t tarafından 2001 yılından bu yana sürdürülen Kadıkalesi (Anaia) kazılarının 17'nci yıldönümü düzenlenen bir etkinlikle kutlandı.

Kadıkalesi Kazı Başkanı Prof. Dr. Zeynep Mercangöz'ün davetiyle EKODOSD binasında düzenlenen etkinliğe Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay, Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy, Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı ile eşi Nil Kayalı, Ege Üniversitesi Eski Rektörü Prof. Dr. Candeğer Yılmaz, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcıları Tufan Asrav, Ayşe Şerifoğlu, Kuşadası Belediye Meclis Üyeleri Tacettin Özden, Ferah Sürekçi, Hakan Turhan, Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Nusrettin Debre, Aydın Arkeoloji Müzesi Müdür Vekili Yılmaz Akkan, EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, Kuşadası Eski Belediye Başkanı Fuat Akdoğan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlikte, sürdürülen kazı çalışmaları ile ilgili bir sunum yapan Kazı Başkanı Prof. Dr. Mercangöz, dünya kültür mirası niteliğindeki kazı çalışmalarına sunulan katkının önemine dikkat çekti. Prof. Dr. Mercangöz tarafından Vali Yardımcısı Günay, Kaymakam Aksoy, Başkan Kayalı ve diğer katkı sağlayan kurum ve kuruluş temsilcilerine teşekkür belgesi verildi.

Etkinlikte konuşan Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay, tarihsel ve kültürel zenginliklerin açığa çıkarılması amacıyla sürdürülen tüm çalışmaların desteklenmesi gerektiğini belirterek "Bu belgeyi Türkiye Cumhuriyeti adına alıyorum" dedi. Günay'ın ardından konuşan Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy "Zeynep hocamızın çok büyük zorluklar içerisinde çalıştığına tanığız. Emekleri için çok teşekkür ederiz" dedi. Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı ise, Belediye olarak Kadıkalesi kazılarına yetki ve imkanları dahilinde destek verdiklerine dikkat çekerek devletin kazı çalışmalarını daha fazla önemsemesi ve desteklemesi gerektiğini söyledi.

(ZH-MB-Y)



27.07.2017 17:51:04 TSI

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