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İpekyolu Belediyesinden park hamlesi



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van'ın İpekyolu Belediyesi, daha yaşanılır ve sosyal yaşam alanları oluşturmak hedefiyle bu kez park yapımlarına hız veriyor.

İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, şehrin muhtelif bölgelerinde yapımı planlanan ve ilki Vali Mithat Bey Mahallesi Gündüz 4. Sokak'ta (Eski Hanımlar El Emeği Pazar Yeri) yapılacak çok amaçlı parkın temelinin yarın saat 11.00'de İpekyolu Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk tarafından atılacağı belirtildi. Açıklamada, "Uçak konseptli çocuk oyun parkının tüm yaş kesimlerinin faydalanıp zaman geçirebileceği çok amaçlı kafe, muhtarlık ofisi, bisiklet bağlama ve şarj istasyonu, engelli araçları şarj istasyonu, süs havuzu, ışıklı ferforjeler, dış mekan fitness grubu, çizgi film temalı salıncak grubu, yürüyüş parkuru, gölgelikler ve güçlü bir bitki florasına sahip olacak parkın, ağustos ayının sonuna kadar bitirilerek hizmete açılması planlanıyor.

İlçemize yeni bir renk ve soluk getirecek parkımızın temel atma törenine tüm halkımız ve basın mensupları davetlidir" denildi.

(MSA-Y)



27.07.2017 18:00:01 TSI

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