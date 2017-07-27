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Manavgat Belediyesi'nden Sorgun Halk Plajı açıklaması



Arif Kaplan

ANTALYA (İHA)- Antalya'nın Manavgat Belediyesi, Çamiçi Halk Plajıyla ilgili proje hazırlandığını bildirdi.

Manavgat'ta kaderine terk edilen Çamiçi Halk Plajı ile ilgili Manavgat Belediyesi yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Sorgun 930 Parseldeki alanın Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Manavgat Belediyesine tahsisli olduğu, Manavgat Belediyesi'nin plajla ilgili proje hazırladığı belirtildi.

Tahsis süresinin 24 Kasım 2007 tarihinde son bulduğu belirtilen açıklamada, "Tahsis süresi bitiminden itibaren 20 yıllık tahsisin uzatılması için müracaat edilmiş olup, tahsis süresinin uzatılması ancak 26 Mayıs 2014 tarihinde tapuya tescili ile sağlanmıştır. Fakat 2007 yılından 2014 yılına kadar tahsisin uzatımı gerçekleştirilmediği için bölgede yer alan mevcut tesis ve yapılar deforme olmuş, riskli yapılar olduğu tespit edilerek yıkılması için Bakanlıktan izin talebinde bulunulmuştur. İlgili Bakanlık yıkım iznini, 2016 yılı Haziran ayında vermiş olup Turizm Bölgelerindeki inşaat yasağının bitimiyle birlikte 2016 Ekim ayında yıkım işlemi yapılmıştır. 9 aylık süreçte bölgeyle ilgili belediyemizce son derece güzel bir projemiz hazırlanmış ve hayata geçirilecektir" denildi.

Bölgenin yasal tahsis süreci içerisinde belli sıkıntılar ve güçlükler yaşandığına dikkat çekilen açıklamada, "Uzun süre bu tahsisin gerçekleşmesiyle ilgili olarak resmi prosedürler bakanlıklardan olur gelinceye kadar beklenmiştir. Sorgun 930 parsel, Manavgat Belediyesi'nin sorumluluğuna geçince de projeyle ilgili çalışmalar başlatılmıştır. Ve zamanı geldiğinde de ihale ve tahsis alım şartlarına göre projemize start verilerek halka yakışır hale getirilecektir. Manavgat Belediyesi görev alanları ve havzası oldukça büyümüştür. Bu bağlamda sürekli olarak halkın öncelikli ihtiyacı olan yeni yeni projelere ve büyük yatırımlara start verilmektedir. Manavgat Belediyesi olarak hiçbir işi eksik bırakmamaya gayret ediyoruz. En kısa sürede Sorgun'daki plajımız da güzel bir şekilde düzenlenecektir" ifadesi kullanıldı.

(AK-SÇ-DK-Y)



27.07.2017 18:13:35 TSI

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