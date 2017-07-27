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Vali Demir; " Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün vatandaşları 1.sınıftır"



(Fotoğraflı)



Bayram Keleş

UŞAK (İHA) - Uşak Valisi Salim Demir, Kayağıl Köyünde bulunan nekropol alanını inceledikten sonra Kayağıl köyünde köy sakinleriyle bir araya geldi. Demir, devletin bütün vatandaşlarını birinci sınıf vatandaş olarak gördüğünü bu yüzden şehirlerde ne varsa köylerde de onun yapılacağının söyledi.

Köy düğün salonunda gerçekleşen toplantıda başta Kayağıl Muhtarı Aydın Ayyıldız olmak üzere vatandaşlar köyün ihtiyaçlarını dile getirdi. Hayvancılıktan Kayağıl Termal tesislerinde yaşanan sorunlara, yollardan tarıma kadar bir çok sektörde isteklerde bulunan köylüler özellikle sütün para etmediğini ve yem paralarını ödeyemediklerini ayrıca süt paralarına da üç aydan aç aya anca alabildiklerini söyledi. Bunun üzerine Vali Salim Demir kendisinin Çobanoğlu firmasının kayyumu olduğunu firma olarak Kayağıl köyünden süt alabileceklerini söyledi. Vali Demir hayvancılık konusunda da köylülere şu tavsiyelerde bulundu; " Fabrikadan yem alarak hayvancılık yapılmamalı. Böyle yaparsak ancak yem fabrikalarıyla karşılıksız ortak olmuş oluruz. Hayvancılık tarım ile koordineli yapılmalı. Köylümüz yonca, korunga,mısır gibi hayvan yemi olabilecek ürünler ekmeli ancak bu şekilde yem fabrikalarına bağlı kalmadan ve kendi yemimiz kendimiz üretebilir maliyeti düşürür ve daha çok kazanırız" dedi.

Devletin bütün vatandaşlarını birinci sınıf vatandaş olarak gördüğünü ve şehirlerdeki insan yaşamı nasılsa köylerde de bunu yakalamak için çalıştıklarını söyleyen Vali Demir bunun bir sonucu olarak Uşak Belediyesi ile koordineli çalışarak daha büyük projelerin daha az zamanda bitirileceğini söyledi. Büyük şehir kavramının bu olduğunu ve bundan korkulmaması gerektiğini vurgulayan Vali Demir hizmetin bu şekilde daha hızlı ve kaliteli bir şekilde yapılabileceğine değindi. Vali Demir Kayağıl'a 400 metrekare kilitli parke taşı sözü verdi. Yolların bozuk olduğunu söyleyen ve yeni yollar isteyen Muhtara Vali Demir; " Yeni yol için söz vermiyorum bizimde imkanlarımızı sınırsız değil ancak mevcut yolların onarımı için söz verebilirim, ben tutabileceğim sözlerin veririm ama ileride imkanlar dahilinde bu istekler değerlendirmeye alınacaktır" dedi.

(BK-MB-Y)



27.07.2017 18:14:42 TSI

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