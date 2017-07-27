YEREL HABERLER / KONYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Ereğli'de fen işleri ekipleri şehrin her yerinde

Ereğli'de fen işleri ekipleri şehrin her yerinde



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi, köy statüsünden mahalle statüsüne geçen yerlere kilitli taş döşeme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Zorlu kış şartlarında bozulan yollarda merkez mahallelerimizde sıcak ve soğuk asfalt yapımının yanı sıra eskiden köy olan mahallelerimizde de kilitli taş döşeme çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Sarıca mahallemizi tamamladık, şimdi Bulgurluk ve Sarıtopallı mahallelerimizde devam ediyoruz. Ereğli Belediyesi olarak hizmet götürmediğimiz hiçbir yer kalmayacak. Amacımız Ereğli'mizi daha yaşanabilir ve modern bir kent haline getirmektir. Şu anda merkez ve civar mahallelerin birçok yerinde Fen İşleri ekiplerimiz bir yandan altyapı, sıcak ve soğuk asfalt çalışmalarını yürütürken, bir yandan da kilitli taş döşeme çalışmasını gerçekleştiriyor. Şehrimizde kalıcı hizmetleri gerçekleştirmek için yoğun mesai harcıyoruz. Hizmetlerimizle ilçemize modern kent hüviyeti kazandırmanın yanında halkımızın isteklerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu çalışmalarımıza tüm hızıyla devam edeceğiz. Her şey daha yaşanabilir bir Ereğli için" dedi.

(MB-FM-Y)



27.07.2017 18:17:08 TSI

NNNN

