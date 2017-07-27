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Ereğli'de fen işleri ekipleri şehrin her yerinde

27 Temmuz 2017 Perşembe, 18:16
Ereğli'de fen işleri ekipleri şehrin her yerinde
Ereğli'de fen işleri ekipleri şehrin her yerinde

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi, köy statüsünden mahalle statüsüne geçen yerlere kilitli taş döşeme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Zorlu kış şartlarında bozulan yollarda merkez mahallelerimizde sıcak ve soğuk asfalt yapımının yanı sıra eskiden köy olan mahallelerimizde de kilitli taş döşeme çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Sarıca mahallemizi tamamladık, şimdi Bulgurluk ve Sarıtopallı mahallelerimizde devam ediyoruz. Ereğli Belediyesi olarak hizmet götürmediğimiz hiçbir yer kalmayacak. Amacımız Ereğli'mizi daha yaşanabilir ve modern bir kent haline getirmektir. Şu anda merkez ve civar mahallelerin birçok yerinde Fen İşleri ekiplerimiz bir yandan altyapı, sıcak ve soğuk asfalt çalışmalarını yürütürken, bir yandan da kilitli taş döşeme çalışmasını gerçekleştiriyor. Şehrimizde kalıcı hizmetleri gerçekleştirmek için yoğun mesai harcıyoruz. Hizmetlerimizle ilçemize modern kent hüviyeti kazandırmanın yanında halkımızın isteklerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu çalışmalarımıza tüm hızıyla devam edeceğiz. Her şey daha yaşanabilir bir Ereğli için" dedi.
(MB-FM-Y)

27.07.2017 18:17:08 TSI
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