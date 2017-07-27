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Devlet şehitleri unutmuyor

27 Temmuz 2017 Perşembe, 18:18
Devlet şehitleri unutmuyor
Devlet şehitleri unutmuyor

(Fotoğraflı)

Hakkı Ovatman
BURSA (İHA) - Mudanya Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı üyeleri, şehit kabirlerini ve ailelerini ziyaret etti.
Ziyarete Kaymakam Faik Oktay Sözer, İlçe Jandarma Komutanı Samet Ali Kılıçoğlu Müftü Ertuğran Mehmet Soylu ve vakıf yetkilileri katıldı. Heyet, 1992 yılında terörle mücadelede şehit olan Burhan Zeytinci'nin kabrini ziyaret ederek etti. heyet, kabir ziyaretlerin ardından şehit Burhan Zeytinci'nin annesi Hanife Hanıma ziyarette bulunarak sohbet etti. Kaymakam Sözer, şehit annesine Türk bayrağı hediye ederek, "Mütevelli heyeti olarak şehit ailelerini ziyaret ederek devletin kendilerini unutmadığını ve her zaman yanlarında olduğunu
göstermek istiyoruz. Kendileri bizim baş tacımız olup, onlara minnet borcumuzu bir şekilde ödemeye çalışıyoruz" dedi.
(HK-MŞ)

27.07.2017 18:20:03 TSI
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