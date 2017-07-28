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KOSGEB'in yeni Müdürü Arvas, görevine başladı



(Fotoğraflı)



Abdullah Söylemez

AĞRI (İHA) - Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Ağrı İl Müdürü Hüsamettin Arvas görevine başladı.

İstanbul Anadolu Yakasında KOBİ Uzmanı olarak görev yapmakta iken, 7 Temmuz 2017 tarihinde KOSGEB Ağrı Müdürü olarak görevlendirilen Arvas, Ağrı'da yeni görevine başladığı için oldukça mutlu olduğunu ve ilin ekonomisine katkı sağlayacak güzel desteklere imza atacaklarını söyledi. Ağrı'da girişimcilik potansiyelinin yüksek olduğunu ifade eden Arvas: "Ben ve çalışma arkadaşlarım elimizden gelenin en iyisini yaparak KOBİ'lere ve yeni girişimcilere KOSGEB desteklerini sunmak için azami gayret göstereceğiz. Henüz görevimize yeni başladık, amacımız burada KOSGEB desteklerini tanıtmak ve ilde devlet destekleriyle ilgili bir farkındalık oluşturmaktır. KOSGEB kendi işini kurmak isteyen yeni girişimcilerin imdadına yetişen bir kurumdur. Ağrılı vatandaşlarımızdan beklentimiz, gelip bir bardak çayımızı içerek KOSGEB destekleriyle ilgili bizzat personelimizden doğru bilgi almalarıdır" dedi.

Hüsamettin Arvas kimdir?

1988 yılında Van'da doğan Hüsamettin Arvas, İlk ve Ortaöğretim tahsilini Van'da tamamladı. 2011 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. Sırasıyla Van ve İstanbul'da KOBİ Uzmanı olarak görev yaptı. 17 Temmuz 2017 tarihi itibariyle KOSGEB Ağrı Müdürlüğündeki vazifesine başladı. İyi derecede İngilizce bilen Arvas evli ve bir kız çocuk babasıdır.

(AS-AA-Y)



28.07.2017 09:51:24 TSI

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