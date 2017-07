YEREL HABERLER / MUŞ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kahraman komutan dualarla anıldı

Kahraman komutan dualarla anıldı



Veysel Eşin

MUŞ (İHA) - Muş'un Malazgirt ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucu şehit düşen İlçe Garnizon Komutanı Arslan Kulaksız için anma programı düzenlendi.

Malazgirt Garnizon Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız, eşi Sibel Kulaksız'la aracıyla evlerine giderken 27 Temmuz 2015 tarihinde yapılan silahlı saldırı sonucu şehit olmuştu. Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız'ın şahadetinin ikinci yıldönümünde Malazgirt Kaymakamlığı tarafından anma töreni yapıldı. Malazgirt Müftüsü Bünyamin Gölcü tarafından Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız ve tüm şehitler için dua okundu.

Hain saldırının yaşandığı yere karanfil bırakan Malazgirt Kaymakamı Soner Kırlı, "Arslan kardeşimizi her yıl bu vakit ve bu saatte, yani 19.26'da burada anmaktayız. Arslan Kulaksız tüm fotoğraflarında ya çocuklarla birlikte ya yaşlılarla birlikte ya askerleriyle kurban kesip alınlarına kurban kanı sürerken gördük. Hep böyle vatan için, bu millet için, bu bölge için, Malazgirt için ömrünü hizmetle geçirmiş. Ancak Aslan Binbaşımızın hizmetlerini çekemeyenler, bu bölgedeki Kürdün Türkün kardeşliğini çekemeyenler, hain bir pusuda Arslan Komutanımızı şehit ettiler. Bunlar ancak böyle hain pusularla askerimize ve polisimize saldırabilir. Bizim askerimizin, bizim polisimizin karşısına erkekçe çıkacak bir örgüt mensubu tanımıyoruz. Bunların her olayları ya tuzak ya suikast ya bombalama. Dediğim gibi bunlar bizim askerimizin ve polisimizin karşına çıkamazlar ve çıkamayacaklar. Bizde belediye olarak bu şahadetini verdiği caddeyi yeniden onarıp Arslan Şehidimizin ismini vereceğiz. Hepinize buraya bu anma programına katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben bu dünyada var olduğum sürece, her yıl bu anma etkiliklerinin devam etmesi için ne gerekirse yapacağım. Malazgirt haklı da kesinlikle komutanını unutmaması lazım. Biz burada oluruz olamayız, ama Malazgirtliler olarak bunu sizlerden istirham ediyorum. Biz Arslan Binbaşımızı hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız, anısını her zaman yaşatmak için, ideallerini yaşatmak için mücadele edeceğiz" dedi.

MHP İlçe Başkanı Yıldırım Tutar ise, Arslan Komutanı unutmanın mümkün olmadığını belirterek, "Arslan Komutanımız gerçekten halkın komutanıydı. Ben o zamanlar koruculuk yapıyordum. Birlikte çok çalıştık. Hep 'vatanım ve milletim' derdi. Allah mekânını cennet eylesin" diye konuştu.

Malazgirt Kaymakamlığı tarafından düzenlenen ve olay yerine karanfillerin bırakıldığı anma törenine Malazgirt Cumhuriyet Savcısı Özgür Özen, Garnizon Komutanı Binbaşı Serdar Uğurlu, İlçe Emniyet Müdürü Ömer Akpınar, AK Parti İlçe Başkanı Kenan Deniz, MHP İlçe Başkanı Yıldırım Tutar, Şehit Aslan Kulaksız Fen Lisesi Müdürü Erdal Bozkurt, kurum amirleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

