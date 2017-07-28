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Aydınspor 1923'ün altyapısı çalışmalara halı sahada devam ediyor



(Fotoğraflı)



Mehmet Sarıkaya

AYDIN (İHA) - Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) aldığı karar ile akademi liglerinin kaldırılmasının ardından akademi liglerinde mücadele eden Aydınspor 1923'ün altyapısı çalışmalara halı sahada devam ediyor.

Yeni sezonda U16 Kategorisi'nde mücadele edecek olan geçen sezonun U15 Takımı, altyapı hocası Antrenör Recep Seçkin'in programı doğrultusunda çalışmalara devam ediyor. Akademi Liglerinin kaldırılması ve daha sonra 15, 16, 17, 19 yaş kategorilerin tekrar akademi liglerinde devam edeceği kulisleri kamuoyunda konuşulmaya devam ederken, siyah-beyazlı geleceğin yıldız adayları ise halı sahada antrenman yapıyor.

'İnşallah Bu Karardan Geri Dönülür'

Yaşanan sorun nedeniyle haftada 2-3 gün bu şekilde bir araya gelip çocuklarla antrenman yaptıklarını ifade eden Recep Seçkin, "Bunun dışında her birine programlar verip, her gün üzerine koyarak ilerlemeye çalışıyoruz. Akademi ligleri bilindiği gibi kaldırıldı. Ama daha sonra geri geleceği söylendi. Bu belirsizlik devam ederken, biz de idmanlarımızı bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Aydınspor 1923 yönetimimiz de henüz belli değil. O yüzden biz kendi çabalarımızla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Altyapımızda gerçekten çok önemli cevherler var. İnşallah akademi liglerinin kaldırılması kararından geri dönülür" şeklinde konuştu.

(MB-S)



28.07.2017 09:57:05 TSI

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