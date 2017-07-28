Ormanlık alanı ateşe verip kaçtılar
(Fotoğraflı)
MALATYA (İHA) - Malatya'da bir ormanlık alanda çıkartılan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Çöşnük Mahallesi Venk mevkindeki ormanlık alanda gece saatlerinde yangın çıktı. Bölgede alkol aldıkları iddia edilen şüphelilerin 5 faklı noktadan çıkardığı yangın sonrası bölgeye itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.
Ekipler yangınları büyümeden kontrol altına alırken polis yangını çıkartıp kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma yaptı.
(CÖ-SD-Y)
28.07.2017 10:02:40 TSI
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