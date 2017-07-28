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Trafiğe uygun olmayan motosikletlere geçit yok



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisleri tarafından trafiğe uygun olmayan motosikletler tek tek yakalanıyor.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan motosiklet uygulamalar kapsamında evrak eksikliği bulunan ve aynı zamanda trafiğe uygun olmayan motosikletler yakalanıyor. Trafik polisleri tarafından kent merkezinde yapılan uygulamalar kapsamında abartı egzoz, ruhsatsız, plakasız, toplama diye tabir edilen motosikletler tek tek yakalanarak motosiklet sürücüsüne cezai işlem yapılıyor. Evrak eksikliği bulunan motosiklet sürücülerine cezai işlemler yapılırken trafiğe uygun olmadığı düşünülen motosikletler ise çekiciyle otoparka çekiliyor. Yapılan uygulamaların aralıksız bir şekilde devam edeceği öğrenildi.

(CK-SD-Y)



28.07.2017 10:05:01 TSI

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