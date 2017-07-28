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Ceylanpınar'da İlaçlama Çalışmaları Aralıksız Sürüyor



(Fotoğraflı)



Uğur Kuş

ŞANLIURFA (İHA) - Ceylanpınar Belediyesi Sağlık İşler Müdürlüğüne bağlı haşere ile mücadele ekipleri yaz sezonu boyunca ilçe kırsalında ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Vatandaşların sıcak yaz günlerini huzurlu bir şekilde geçirebilmeleri için sürdürülen çalışmalar mobil araçlarla akşam saatlerinde gerçekleştiriliyor. İlaçlama çalışmaları hakkında bilgi veren Ceylanpınar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Altun, ilaçlama çalışmalarının yaz boyunca devam edeceğini söyledi. Vatandaşların sıcak yaz günlerini huzurlu bir şekilde geçirebilmeleri amacıyla çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü ifade eden Altun, "Belediyemiz Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı haşere ile mücadele ekiplerimiz özellikle kırsal mahallelerde ilaçlama çalışmalarına devam etmektedir. Vatandaşlarımızın sıcak yaz günlerini daha rahat ve huzurlu bir ortamda geçirebilmeleri için gerek ilçe merkezinde gerekse kırsalda 4 araç ve 8 personel ile bu ilaçlama çalışmalarımız mevsim boyunca düzenli olarak devam edecektir" diye konuştu.

(UK-SD-Y)



28.07.2017 10:05:55 TSI

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